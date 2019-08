Evacuaciones masivas en la isla de Gran Canaria por culpa de los incendios forestales (fotos, vídeos)

#GranCanaria has 1000 evacuated as firefighters continue battle a huge blaze. Mass #evacuations are underway as a #wildfire rips across the #holiday hot spot. Toda la fuerza y el ánimo a todos lo que luchan contra el incendio en Gran Canaria❣️ #CanaryIslands #Spain #IFGranCanaria pic.twitter.com/6gKHK4yUUQ