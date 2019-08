Las 'damas de hierro' en la vanguardia política de España

Todas son conocidas por poner contra las cuerdas a sus oponentes políticos. Sputnik recoge sus comentarios más polémicos y contundentes.

Cayetana Álvarez de Toledo (PP)

Su nombramiento ha levantado verdaderas ampollas entre los propios miembros de la formación política. Decían que no es la mejor alternativa para un PP "tan débil" y que no es espejo de la imagen de moderación que quieren dar. Sin embargo, no lograron frenar el nombramiento de La Messi de Casado como su portavoz.

"Me parece fascinante ese punto de su programa que dice que garantizarán con el Código Penal que todo lo que no es sí, es no. ¿Un silencio es no? ¿Van ustedes diciendo sí, sí, sí hasta el final. Es un poco extraño, ¿no?"

Este comentario se lo dijo a la portavoz de Podemos, Irene Montero, refiriéndose a la medida propuesta del PSOE para la regulación de los delitos sexuales, en la que se aboga por impulsar una reforma del Código Penal para que "si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no", y que la falta de consentimiento de la víctima será clave en los delitos sexuales. El enfrentamiento entre las portavoces fue tachado de "durísimo" de inmediato.

" Pijos reaccionarios , niñatos totalitarios , consentidos , subvencionados , a los que pagamos todos para que secuestren la universidad pública, que es el lugar del debate y la democracia. Ni un paso atrás por nuestra parte ".

Esto dijo Cayetana Álvarez de Toledo ante la protesta de más de 200 estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona por su asistencia a un acto de la entidad S'ha Acabat.

"Pedro Sánchez es peor que Vox y tiene un proyecto franquista (…) Digo que su proyecto es franquista porque consiste, básicamente, en sacar a Franco del Valle de los Caídos".

"Sánchez llegó a la Presidencia con los votos de un prófugo. Fue una investidura legal pero inmoral porque fue apoyada por un prófugo de la justicia".

"Sánchez fracasó en la investidura, caudillismo es lo suyo. Caudillismo el de Sánchez, que quiere que nos abstengamos por su cara bonita".



"¿Por qué se aceptan ruedas de prensa para los señores Sánchez y Junqueras y no para cualquier otro preso por corrupción o violación? (…) Se trata a los presos nacionalistas, golpistas, como si en el fondo fueran presos de primera categoría, y no lo que son: procesados por gravísimos delitos contra la democracia".

Inés Arrimadas (Ciudadanos)

Inés Arrimadas es una política y abogada española. Desde diciembre del 2012 fue diputada del Parlamento de Cataluña con Ciudadanos. En junio de 2015 fue designada portavoz del grupo parlamentario. Fue candidata a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones al Parlamento de Cataluña del 27 de septiembre 2015; después de las elecciones se convirtió en líder de la oposición. Desde el 27 de mayo del 2019 ejerce como portavoz de Cs en el Congreso.

"No cometa el mismo error que cometió Puigdemont. Creyó que se enfrentaba a [Mariano] Rajoy y se estaba enfrentando a más de media Cataluña y a un Estado democrático".

"Yo solo le digo una cosa, señor Torra: se empieza desobedeciendo a los tribunales y se acaba fugado de la justicia. No sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont en esa casa de los fugados de Waterloo".

"¿Me han dicho que usted es licenciado en derecho? [se dirige a Quim Torra] ¡Madre mía! Madre mía... No sé, quizá la señora consejera tenga un poquito de tiempo para explicarle que el señor Puigdemont no ha sido juzgado... ¡No! Resolvió el Tribunal una orden de extradición. No fue juzgado. Es que... Perdone... ¿En qué mundo vive usted? ¿Dónde se sacó Derecho usted? ¿Con este nivel gestiona usted Cataluña? ¡Señor Torra, la República no existe y el señor Puigdemont no ha sido juzgado en Alemania!".

Esta intervención de Arrimadas tuvo lugar en el Parlamento catalán, antes de presentarse al Congreso de los Diputados como candidata por Barcelona y salir elegida.

"No puede hacer balance porque no ha hecho nada. Usted es el presidente del lazo, que le funciona como una venda en los ojos, porque no quiere ver a más de la mitad de los catalanes que no queremos la separación".

"¿Usted se cree que el procés es un coche y que pueden frenar y acelerar cuando quieran? El día que intenten frenar, se van a encontrar con que los frenos no funcionan y el Frankenstein del procés les va a pasar por encima", dijo Arrimadas a Quim Torra hablando del peligro que supone "jalear" a los "comandos separatistas" [CDR].

"¿Cómo califica usted esto? ¿Esto es democracia? ¿Esto es pacifismo? Usted protege a los violentos, los justifica, los blanquea, quiere amparar esto en la libertad de manifestación y concentración, y esto no cabe en la libertad de concentración".

"Usted no gobierna, desgobierna; quiere hacer de Cataluña un territorio sin ley siguiendo el ejemplo de la Guerra de los Balcanes".

Irene Montero (Podemos)

Irene Montero consiguió ser diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados en enero de 2016; se convirtió en portavoz de Unidas Podemos en febrero de 2017.

"Esta pregunta era para la vicepresidenta [Soraya Sáenz de Santamaría, del PP] y justo ahora se va. Como los asuntos de corrupción le deben incomodar, pues se lo ha pasado a usted [Rafael Catalá], que total ya está reprobado por esta Cámara por usar el Ministerio de Justicia precisamente para proteger a los corruptos de su partido (...) Le voy a dar unas sugerencias de reparación social (...) Pidan perdón a los españoles, porque su sede [de la calle Génova, en Madrid] ustedes la han pagado con dinero negro. Pidan perdón por haber convertido la corrupción en una forma de gobierno".





"¿Saben cuál es el verdadero problema? El modelo económico de carácter extractivo que ustedes han impuesto en este país. Un modelo económico en el que la riqueza que se genera en España se va a Suiza, Panamá, Delaware o Andorra, esos paraísos fiscales que ustedes conocen tanto".

"Que se lo pregunten a Rajoy, a las cloacas del Estado, por qué han puesto la maquinaria sucia a funcionar".

"Pero... ¿sabe lo que creo? Que ustedes ni quieren meterse en este tema ni quieren que nosotras nos metamos porque no les gustaría que la mitad de la población deje de barrer suelos, deje de fregar casas y de hacer compras y se ponga a defender la España diferente con derechos con usted en el Gobierno".

Adriana Lastra (PSOE)

Adriana Lastra. Inicialmente diputada por Asturias, llegó a ser la vicesecretaria general del PSOE en el 2017. Desde el 2018 ejerce el cargo de portavoz del Partido Socialista.

"Yo tenía compañeros que se jugaban la vida por salir a la calle mientras usted [Albert Rivera] lo único que se jugaba era un constipado por salir despelotado en carteles electorales".

"No vamos a aceptar chantajes ni imposiciones. Lo que usted decía de cara al público no se corresponde con lo que decía en privado al presidente [Pedro Sánchez] ni lo que decían sus negociadores".

[a Pablo Iglesias, durante las negociaciones para formar un Gobierno de coalición].

​"Le ofrecimos que dirigieran [el Ministerio de] Igualdad. ¿Y recuerda cómo lo llamaron ayer? Un jarrón chino. Les ofrecimos Vivienda, uno de los grandes problemas de nuestro país, y a usted le pareció un jarrón chino. Ciencia y Universidades; y usted dijo que no. Cultura; dijo que no. Agricultura; dijo que no. Cooperación internacional, agenda 2030, migraciones, y dijo que no. Sanidad, que es la joya del Estado del Bienestar en nuestro país; y dijo que no. Y usted dijo que todo eso era un jarrón chino, mero decorado".

