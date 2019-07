Pedro Sánchez afronta su investidura sin apoyos tras fracasar negociaciones con Podemos

"Unidas Podemos ha querido todo el tiempo negociar en una posición que no se corresponde a su representación en las urnas", afirmó este 25 de julio en una entrevista con la Cadena SER la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, directora de las negociaciones en el PSOE.

Calvo confirmó que el proceso de negociación con Unidas Podemos saltó por los aires durante la tarde del 24 de julio, en la que ambas partes constataron sus diferencias para llegar a un acuerdo por el reparto de atribuciones dentro del Gobierno.

Por su parte, el jefe de negociación de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que también habló con la Cadena SER a primera hora de la mañana, confirmó que la coalición izquierdista exigió al PSOE ostentar competencias paraen los ministerios de Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica.

Sin embargo —según su versión— la respuesta del PSOE se limitó a ofertar una "vicepresidencia social" y tres ministerios: el de Igualdad, el de Sanidad, y el de Vivienda.

Según Echenique, en la propuesta del PSOE esos ministerios son "decorativos" porque actuarían como una "caja de herramientas vacía", ya que no contarían con las atribuciones necesarias para que Unidas Podemos aplique sus políticas.

"El Ministerio de Vivienda no tendría las competencias para acabar los desahucios sin alternativo habitacional ni regular los precios de los alquileres. Es un ministerio que suena bien pero que en lo que se refiere a competencias está prácticamente vacío", afirmó este 25 de jluio.

Del mismo modo, afirmó que ocurre lo mismo con el Ministerio de Igualdad, ya que no tiene "competencias para acabar la brecha salarial", por lo que "de nuevo estamos hablando de un decorado".

"Nosotros no queremos entrar en un Gobierno a toda costa. No queremos visibilidad, no queremos proyección política. Queremos llevar a cabo políticas públicas que mejoren la vida de la gente y para eso hace falta tener competencias reales", añadió Echenique.

Por su parte, Carmen valoró como suficientemente importante su oferta y opinó que ceder a las peticiones de Unidas Podemos supondría "entregarles el Gobierno".

"Nosotros no podemos entregarles la política de ingresos y gastos, que es el esqueleto de toda la política del Gobierno", afirmó, antes de preguntarse "qué le quedaría entonces al Partido Socialista para sacar adelante su programa electoral".

La sesión plenaria para la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados arranca a las 13.30 (hora local).

Ante la falta de acuerdo, lo más probable es que Sánchez fracase en su intento por ser investido, aunque los representantes de ambos partidos se cuidaron este 25 de julio de descartar cualquier escenario.

Si no hay cambios de última hora, el candidato del PSOE sólo cuenta con el apoyo de los 123 diputados de su grupo y con uno del Partido Regionalista Cántabro.

Unidas Podemos cuenta con 42 diputados, por lo que su apoyo no garantiza por sí mismo el éxito de la investidura.

Sin embargo, un voto favorable de Unidos Podemos a Sánchez desbloquearía el apoyo o la abstención de distintos partidos regionalistas e independentistas de Cataluña, País Vasco y Valencia que servirían al candidato para tener mayoría simple.

Si la votación de este 25 de julio resulta infructuosa, el rey de España realizará una nueva ronda de consultas entre los partidos políticos para decidir si vuelve a proponer un candidato a la investidura o si, por el contrario, convoca unas nuevas elecciones.

​Tras la votación fallida del 22 de julio, los partidos trabajan a contrarreloj, ya que esa primera sesión puso en marcha la cuenta atrás para una repetición electoral: si el Congreso de los Diputados no consigue nombrar a un presidente en dos meses, los españoles deberán votar de nuevo.