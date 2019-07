Podemos aún ve posible un acuerdo con Sánchez pero advierte que "se acaba el tiempo"

"Se está acabando el tiempo, y ese tiempo que se acaba obliga al Partido Socialista Obrero Español a moverse", dijo Ione Belarra en rueda de prensa ofrecida en el Congreso de los Diputados, desde donde reiteró el deseo de su formación de formar un Gobierno de coalición junto al PSOE.

En su comparecencia,explicó que, pese a no tener un acuerdo con PSOE , los diputados de Unidas Podemos se abstuvieron el 22 de julio en la primera votación de investidura de Sánchez en un "gesto" para facilitar las negociaciones.

A primera hora de la mañana, los integrantes de Unidas Podemos se inclinaban por votar "no" a la investidura.

El cambio de parecer provocó la anécdota de la mañana en el Congreso de los Diputados, ya que una de las principales líderes de Unidas Podemos, la portavoz parlamentaria Irene Montero —ausente en la votación dado su avanzado estado de gestación— votó "no" de forma telemática a primera hora de la mañana, rompiendo involuntariamente la unidad de voto de su formación, que al final se abstuvo.

"Esta mañana estábamos en el no y, finalmente, hemos cambiado nuestro voto y hemos votado abstención como un gesto para seguir facilitando las negociaciones, tal y como hemos venido haciendo en los últimos dos meses, en los que hemos hecho muchas renuncias", dijo Ione Belarra.

La portavoz de Unidas Podemos recordó que, entre esas concesiones se encuentra la aceptación del veto impuesto por Pedro Sánchez a que el líder de la coalición izquierdista, Pablo Iglesias, pueda entrar en el Gobierno.

"Nos dijeron que si él daba un paso a un lado el Gobierno de coalición era inminente, pero a todo lo que hemos planteado el Partido Socialista nos dijo no", lamentó Belarra.

Una vez superado el escollo de Iglesias, actualmente las negociaciones están encalladas por las diferencias entre ambas partes sobre cuál sobre el reparto de competencias dentro del Gobierno.

Los detalles de esa negociación permanecen secretos y, a lo largo de las últimas horas, diversos medios de comunicación locales ofrecieron versiones contradictorias sobre su desarrollo.

Por un lado, varios medios informaron, citando a fuentes del PSOE, que Sánchez ofreció a Unidas Podemos la posibilidad de entrar al Gobierno ocupando varios ministerios e incluso otorgando una vicepresidencia de carácter social a Irene Montero.

Sin embargo, desde Unidas Podemos afirman que el PSOE sólo ofrece puestos menores, desplazando a los representantes de su coalición a ocupar labores "decorativas".

Durante el debate de investidura mantenido el 22 de julio, el propio Iglesias afirmó que PSOE vetó la presencia de Unidas Podemos en ministerios estratégicos como Interior, Defensa, Exteriores o Economía, pero también en carteras como las de Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica, Igualdad o Ciencia, deseadas por la coalición izquierdista para aplicar políticas sociales.

"Hemos encontrado a un PSOE que nos ha dicho no, no y no", concluyó Belarra.

Tras el fallido intento de Pedro Sánchez por ser investido el 23 de julio, el candidato a la presidencia del Gobierno dispondrá de una nueva oportunidad en la jornada del 25 de julio, en la que podrá ser elegido por mayoría simple en el Congreso de los Diputados.