Cataluña y Andalucía, líderes en inversión de España en los últimos 10 años

Así, resultó que Andalucía obtuvo lo máximo para infraestructuras de transporte, el 15,3% del total, seguida de Cataluña (14,7%) y Madrid (13,1%).

El informe del IEE muestra que Cataluña tiene un stock relativo de infraestructuras en los últimos diez años que se corresponde adecuadamente con su peso en el PIB, el territorio y la población del conjunto de España, subraya el periódico ABC

En concreto, Cataluña tiene un 24,7% del stock público de inversión en ferrocarriles, el 19% en aeropuertos, un 16% en puertos y un 13,2% en carreteras. Su población es el 16,3% del total, tiene un PIB que es el 19,1% y una superficie que representa el 6,3% del país.

"No existe ningún déficit crónico de inversión del Estado en dicha comunidad, ni tampoco se aprecia déficit o excesos significativos en ninguna otra", subrayó el expresidente del IEE, José Luis Feito, al comentar el reciente descontento de Cataluña con los gastos nacionales.

Según Feito, "es lógico que todas las comunidades se quejen, pero no es normal que una diga que o me dan esto o me largo".

Por ejemplo, el País Vasco obtuvo solo el 5,4% de las inversiones estatales para infraestructuras de transporte, pero no se queja.