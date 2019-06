¿Te endeudarás para pagar tus vacaciones?

Si no tiene disponibles los recursos económicos necesarios para un viaje, un español renunciará a viajar, descubrió la empresa iAhorro.

Una encuesta de iAhorro entre 2.672 personas, representativas de la población española, reveló que el 69,4% de los entrevistados no pedirá créditos para viajes.

El 55,2% de los españoles no ha utilizado nunca un préstamo para irse de vacaciones. Por el contrario, el 13,3% ha pedido un préstamo más de tres veces.

A la pregunta sobre por qué no piden un crédito para las vacaciones, el 38,2% de los encuestados responde que no le hace falta. Por el contrario, el 61,8% restante no le ve sentido a viajar con dinero prestado.

Estos datos se enmarcan en una desaceleración generalizada del incremento de los préstamos al consumo que, si el segundo semestre de 2017 crecían a un ritmo del 20%, en el mismo período del año pasado lo hicieron al 14,8%, dijo a El País el experto financiero de iAhorro, Antonio Gallardo.

Mientras tanto, en Rusia la situación es opuesta. A los rusos les encanta viajar con créditos. Sin embargo, cuando regresan, los viajeros se ven sobrecargados de deudas, y así surge el problema de la refinanciación. Según los medios rusos, del 30% al 50% de los nuevos préstamos que se formalizan en Rusia se destinan a la refinanciación.

Es muy revelador el comportamiento crediticio de los rusos: a pesar de que cuando firman un acuerdo de refinanciamiento, asumen la obligación de no tomar nuevos préstamos, por ejemplo, casi el 40% de los clientes de la empresa Refinans toma uno o varios préstamos adicionales. Como contó a Kommersant Elena Apáseva de Refinans, uno de sus clientes, habiendo firmado un acuerdo de refinanciación, solicitó de inmediato otro crédito para viajar a la República Checa.