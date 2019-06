Artur Mas no descarta volver a ser candidato a la presidencia de Cataluña

MADRID (Sputnik) — El expresidente catalán Artur Mas no descartó volver a la política y presentarse en unas elecciones catalanas, según explicó en una entrevista de radio.

"Nunca me he cerrado con un no rotundo", aseguró Mas en una entrevista en Cataluña Ràdio.

Sin embargo, el exmandatario matizó que "en condiciones mínimamente normales" su rol "no es volverse a presentar a unas elecciones al Parlamento catalán".

Mas fue condenado a más de un año de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por su responsabilidad en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, por lo tanto, en febrero de 2020 volverá a poder ejercer un cargo público.

"En unos meses podré. Se trata de saber si querré. Y si quiero, saber si es posible", insistió el expresidente.

Mas continúa formando parte de Junts per Catalunya (una de las marcas herederas de la antigua Convergencia).

"El objetivo es que esta marca, de la que cuelgan diversas organizaciones como el PDeCAT, la Crida y personas que no están ni en un lugar ni en el otro, se convierta en un partido por él mismo", afirmó Mas.