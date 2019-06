Ada Colau renueva como alcaldesa de Barcelona

Al recibir los 21 votos que le daban la mayoría, Colau ha prometido por su "conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa" y sobre todo "para servir a cada uno de los ciudadanos de la ciudad".

La política, que lleva desde 2015 al mando de la ciudad, alcanzó un pacto con el Partido Socialista de Cataluña (PSC) para formar un Gobierno de coalición para los próximos cuatro años, después de que la militancia del partido respaldase esta opción.

Además, recibió el apoyo de 3 de los 6 concejales de la coalición del exprimer ministro francés, Manuel Valls, que ofreció la posibilidad de que sus votos actuasen como bisagra para permitir la investidura de Colau, todo ello con la premisa de evitar un gobierno independentista en la capital catalana.

Valls se presentó a las elecciones municipales en una plataforma conjunta con la formación liberal Ciudadanos y obtuvo 6 concejales en las elecciones, de los que 3 no deben su lealtad a Ciudadanos sino al propio Valls, lo que permitió al exdirigente francés ofrecer sus escaños para facilitar un gobierno municipal de izquierda sin pedir nada a cambio, lo que contradice la política de pacto de los liberales españoles, muy enfrentados con Colau.

Este pacto se debe a que la formación más votada en las elecciones locales del pasado mes de mayo en Barcelona fue la independentista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que obtuvo un total de 10 escaños, los mismos que BComú, pero con mayor número de votos.

Este escenario, sin un claro ganador, dibujó un complicado panorama de pactos ya que los resultados del resto de formaciones no servían para desequilibrar la correlación de fuerzas: el bloque independentista no podía gobernar por sí mismo y el de los progresistas tampoco, pero si no había pactos, gobernaría la fuerza más votada.

A las puertas del Consistorio se congregó una multitud que recriminaba a Colau que optase por pactar con PSC y Valls en lugar de llegar a un acuerdo con ERC, con lemas como “Colau es un fraude”.

Además, los manifestantes mostraban su apoyo al concejal electo, Joaquim Forn, que se encuentra en prisión provisional por su cargo en el Gobierno catalán en el momento de la celebración de la consulta soberanista del 1 de octubre de 2017.

Ada Colau es una conocida activista antideshaucios que alcanzó la alcaldía de Barcelona en 2015 aupada por el auge que en aquel momento vivía la formación de izquierdas Podemos, fundada unos meses antes.

En ese momento de crecimiento fulgurante de Podemos, distintas plataformas municipalistas asociadas a la joven formación consiguieron los gobiernos de algunas de las ciudades más importantes del país, destacando los casos de Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, A Coruña o Santiago de Compostela.

Sin embargo, cuatro años más tarde, tanto Podemos como sus socios municipales sufrieron un importante desgaste y sólo Barcelona y Cádiz serán gobernados por la nueva izquierda.