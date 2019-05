Ciudadanos apoyaría la investidura de Sánchez si aprueba otro 155 en Cataluña

"En Cataluña tenemos que aplicar la Constitución: apoyaremos al Gobierno si decide poner en marcha el 155", afirmó Rivera en una rueda de prensa tras mantener un encuentro en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez.

🇪🇸 @Albert_Rivera "En Cataluña tenemos que aplicar la Constitución: apoyaremos al Gobierno si deciden poner en marcha el 155" #ActualidadCs

👉 Torra debe comprometerse a cumplir y hacer que se cumpla la ley en Cataluña. pic.twitter.com/xCrv25JAPQ — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) May 7, 2019

​El artículo 155 permite al Ejecutivo, en caso de que una Comunidad Autónoma se declare en situación de desobediencia, "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de sus obligaciones".

📸 @Albert_Rivera ha atendido a los medios de comunicación en La Moncloa tras reunirse con Pedro Sánchez.

📡 Te dejamos un resumen de la rueda de prensa, a continuación. #ActualidadCs pic.twitter.com/BVY996RwCT — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) May 7, 2019

​Dicho artículo fue el arma legal utilizada por el Gobierno de Mariano Rajoy, predecesor de Pablo Casado al frente del Partido Popular, para cesar al Gobierno catalán que convocó el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

"Torra debe comprometerse a cumplir y hacer que se cumpla la ley en Cataluña", advirtió Rivera, si no ofrecerá al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sus 57 escaños en el Congreso y sus senadores para poner en marcha de nuevo el artículo 155.

Sin embargo, no movió su postura y se mantiene en el "no" a la investidura de Sánchez dado que la aplicación de nuevo del artículo 155 no está entre los objetivos del PSOE.

Más: 'Procés' catalán: ¿imaginario colectivo o realidad latente?

"Ciudadanos va a liderar una oposición firme para controlar a este Gobierno de PSOE y Podemos. Seremos leales a los españoles y tendremos sentido de Estado, sin complejos, con libertad y con futuro", afirmó Rivera.

Hoy me he reunido en #LaMoncloa con @Albert_Rivera. Continuamos así la toma de contacto que iniciamos ayer con líderes políticos bajo el propósito de normalizar las relaciones institucionales y el diálogo político en nuestro país. pic.twitter.com/y8Lgq5gUyJ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 7, 2019

​Sin embargo, el líder de Ciudadanos ofreció a Sánchez cuatro "pactos de Estado" en materia de "educación, despoblación, inmigración y seguridad y lucha contra el terrorismo".

Opinión: El socialista Sánchez gana en España y podrá librarse de los independentistas

El siguiente en mantener un encuentro con Sánchez será esta tarde el líder de Podemos, Pablo Iglesias.