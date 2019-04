"Las elecciones importantes en España no son las generales"

El gobierno que salga de las elecciones españolas del 28 de abril determinará la senda del país durante cuatro años. Santiago Niño-Becerra, catedrático de Estructura Económica de la IQS School of Management de Barcelona, critica la ausencia de propuestas económicas en los discursos políticos y advierte de que estos comicios no son los importantes.

"[Las propuestas económicas] de la izquierda y la derecha son un brindis al sol. No tienen ninguna base real. Por un lado, cuando dicen que van a aumentar el gasto público y los impuestos, y se hacen los números, estos no cuadran. El aumento de gasto es actualmente superior al aumento de impuestos. Con lo cual aumentaría el déficit. Y los que dicen que van a bajar impuestos no dicen con qué lo compensarán. Así que también aumentaría el déficit", advierte.

La economía, la gran ausente

El catedrático de la IQS School of Management de la Universidad Ramon Llull de Barcelona denuncia que la gran ausente de esta campaña electoral española fue la economía, materia pendiente y talón de Aquiles del país a lo largo de los últimos años. "Si usted repasa los debates políticos, de economía no hay nada. Hay muy poco y lo que hay no está argumentado. Y en los mítines de economía no se ha hablado. Y esto lo he denunciado porque creo que es gravísimo", insiste.

© REUTERS / Sergio Perez Pedro Sánchez, el superviviente que quiere mantenerse en el Gobierno de España

En cualquier caso y a pesar del mínimo peso de la economía en esta campaña electoral, las elecciones "alguien las va a ganar y alguien va a gobernar" y quien forme gobierno deberá tener en cuenta lo que diga Bruselas en materia económica. "En Europa quien hace la política fiscal es Bruselas, no nos engañemos", dice a Sputnik.

Para que España cumpla con la senda fiscal fijada por la Comisión, necesita 'encontrar' 25.000 millones de euros, y Niño-Becerra insiste en que "en campaña se han dicho muchas cosas y luego en Bruselas tienes que cumplir". Máxime cuando las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan a que la tendencia para el 2024 es de un empeoramiento del déficit en España, añade el catedrático. El entrevistado vuelve a criticar la osadía con la que los diversos partidos políticos han propuesto y prometido en campaña a diestro y siniestro.

"Pienso que el papel lo aguanta todo, que las pantallas también lo aguantan todo, y en campaña han dicho lo que han querido y luego vendrá la realidad", insiste.

CC0 / Amadalvarez El economista y catedrático español Santiago Niño-Becerra

Las elecciones importantes son las europeas

En cualquier caso, Niño-Becerra resta importancia a los comicios del 28 de abril. No duda en que el color —o los colores, si toca alcanzar pactos para poder formar gobierno— del nuevo ejecutivo no será relevante. Advierte que los españoles deberían tener las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo mucho más presentes. La Unión Europea es, ante todo, una unión económica de naciones y, por tanto, las políticas económicas de cada Estado miembro deben armonizarse en Bruselas.

"Las elecciones importantes en España no son las generales; son las del 26 de mayo. Después del 26 de mayo, con el Parlamento Europeo definido, con una Comisión Europea rediseñada y con cuatro años por delante, a nivel europeo sí se tomarán nuevas e importantes políticas", enfatiza.

Políticas que definirán las españolas. Hasta ahora y mientras se ha ido acercando la fecha de los comicios europeos, la Unión Europea ha hecho concesiones. Pone de ejemplo que Bruselas hiciese la vista gorda con los objetivos de déficit de Italia, con las cuentas del ejecutivo socialista de Pedro Sánchez al inicio de su mandato y con Francia. "Porque hay que llegar a mayo como sea", justifica. Pero a partir de mayo "ya dará igual quién gobierne, y el color y la cara que tenga dará exactamente lo mismo".

A pesar de que la configuración del nuevo Parlamento Europeo que saldrá de las elecciones del 26 de mayo dictará en grandísima medida la senda de la economía española, resulta irónico que sean estas las que menos interés suscitan entre la ciudadanía española, asevera. En las elecciones al Parlamento Europeo del 2014, solo el 43,81% de los españoles acudió a las urnas, en comparación con el 73,20% que votó en las elecciones generales españolas de 2015.

© REUTERS / Toby Melville "Algunos dijimos que era un error que España entrase como entró" en el euro

Niño-Becerra señala que en España "se vive en clave interna la política", así que confirma que los españoles ven la Unión Europea como algo que los toca de lejos. "No ven que en realidad la importancia de España, la importancia de la economía española a nivel europeo, es muy reducido", añade, y que España pesa en Europa solo un 10%. Motivo por el que el poder de influencia que tiene España en Europa también lo es.

A ello se suma que el déficit del país sea muy elevado y que no lo esté reduciendo. Lo que implica que Bruselas seguirá manteniendo las políticas económicas del gobierno que salga de las urnas de su Estado miembro bajo la lupa.

