El TEDH estudiará el caso del rapero español Valtonyc acusado de injurias a la Corona

"Es una excelente noticia que sea examinado por el TEDH", anunció la defensa del rapero.

El artista está condenado en España por delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas no condicionales a particular por la letra de sus canciones.

Sin embargo, el TEDH no anunciará hasta que examine el caso si lo admite a trámite.

El músico ya había anunciado en octubre que llevaría al Estado español al TEDH en Estrasburgo al considerar que éste violó su derecho a la libertad de expresión.

Con el fin de evitar su ingreso en la cárcel tras la condena en España, el artista se trasladó a finales de mayo a Bélgica, cuya Justicia desestimó su extradición sobre la base legal de que no existe doble incriminación —es decir que el delito por el que se acusa al músico no existe en Bélgica—, aunque la decisión no es firme.

