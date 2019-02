Felipe VI considera inadmisible que se apele a la democracia por encima de la ley

"No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad", dijo el monarca español.

Felipe VI pronunció estas palabras durante un discurso ofrecido en Madrid tras recibir el premio Premio Mundial de Paz y Libertad que concede la Asociación Mundial de Juristas.

© AP Photo / Juan Medina La defensa de los independentistas pide que Felipe VI acuda al juicio como testigo

Según destaca la Casa Real en un comunicado, esta institución solo había premiado en sus 55 años de historia a otras tres personalidades internacionales: el ex primer ministro británico Winston Churchill y dos premios Nobel de la Paz, el jurista René Cassin y el expresidente sudafricano Nelson Mandela.

En su discurso, pronunciado en un contexto de cuestionamiento de la democracia española por parte de los sectores independentistas, Felipe VI afirmó que el premio es "un reconocimiento a la democracia constitucional española".

"Es cierto que la democracia española ha tenido que hacer frente a dificultades serias y graves, pero la España constitucional ha demostrado su fortaleza democrática, sus firmes principios y sus convicciones sólidas y profundas", señaló.

La intervención del monarca también hizo un llamamiento a todos los oyentes a oponerse al "totalitarismo, la tiranía y la demagogia" defendiendo "la legitimidad del pluralismo" y "fomentando la convivencia y la tolerancia".

También: España recuerda que jamás aceptará la autodeterminación de Cataluña