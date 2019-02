España acepta nombrar a un "relator" para el diálogo con Cataluña

MADRID (Sputnik) — La vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, anunció que Madrid nombrará a un "relator" para ayudar a coordinar los trabajos de diálogo con el Gobierno de Cataluña, una figura que según explicó no actuará como "mediador".

"No, no hacen falta mediadores. Sí acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que pueda coordinar porque hay diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores", dijo Carmen Calvo en declaraciones a la prensa desde el Congreso de los Diputados.

Según explicó, esta figura, que no será encarnada por ningún actor extranjero, actuará como un "relator" o "un coordinador" capaz de convocar a las dos partes y hacer un seguimiento de los proceso de diálogo.

© AP Photo / Virginia Mayo Puigdemont descarta la mano del Kremlin en el referéndum independentista de Cataluña

En los últimos meses los sectores independentistas pidieron con asiduidad la intervención de mediadores internacionales para conducir los procesos de diálogo con Madrid.

Según explicó este 5 de febrero el líder del Partido Socialista en Cataluña, Miquel Iceta, la figura del relator actuará de manera "notarial" y "dará fe de lo que se habla" entre ambas partes, lo que en su opinión ayudará a reducir la "desconfianza".

Además: Pablo Casado acusa al presidente catalán de buscar "un derramamiento de sangre"

El anuncio del nombramiento de un relator llega un día después de que el partido independentista catalán ERC presentara en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del estado, en un claro gesto de distanciamiento con el actual Gobierno, español, cuya estabilidad depende en gran medida de la aprobación de las cuentas anuales.