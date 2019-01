El canciller español ve las dificultades del Brexit como un aviso para Cataluña

"Cómo diablos pudo alguien pensar en acostarse español y despertarse en una república, cuando uno ve la enorme complejidad que tiene separar un país con su propia moneda, fronteras e instituciones”, dijo Borrell durante una entrevista con la cadena de radio Onda Cero.

El jefe de la diplomacia española insistió en que, a nivel institucional, es mucho menos lo que comparte el Reino Unido con la Unión Europa que Cataluña con España, por lo que una hipotética independencia catalana sería incluso más compleja.

A su modo de ver, las dificultades del Brexit hacen que ahora se pueda ver "lo que significa irse por las bravas de la Unión Europea", lo que contradice los relatos de un independentismo que pretendía funcionar como un Estado independiente en un corto plazo de tiempo tras el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

"Eso sí que es fake news", señaló Borrell.

Sobre la situación en el Reino Unido tras el rechazo del Parlamento a aprobar el acuerdo sobre el Brexit alcanzado entre Londres y Bruselas, Borrell destacó que el actual escenario es muy complicado porque "el pueblo pide una cosa y el parlamento la rechaza".

En cuanto a la situación de bloqueo, Borrell destacó que actualmente "estamos en un callejón sin salida", por lo que aboga por "ampliar el plazo" ya que "nadie quiere que se salga sin acuerdo".

En cualquier caso, el canciller español también señaló que "esto no puede durar eternamente y si no hay acuerdo habrá que prepararse para un no acuerdo".

