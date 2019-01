Podemos denuncia que Sánchez no incluyó todos los acuerdos de los Presupuestos

MADRID (Sputnik) — La portavoz de Podemos, Irene Montero, denunció que el Gobierno no incluyó todos los acuerdos alcanzados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

"Si no se cumple el acuerdo, esos Presupuestos no salen, a no ser que encuentren el apoyo en Ciudadanos, PP y otras formaciones", afirmó Irene Montero.

La coportavoz de Podemos, Noelia Vera, aseguró este 11 de enero que si el Gobierno no rectifica y garantiza el cumplimiento de todas las medidas incluidas en el pacto alcanzado entre Podemos y el Gobierno, firmado en octubre, no van a apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

"No descartamos que se puedan tumbar en el primer debate, que tendrá lugar previsiblemente en febrero", señaló Vera

La diputada advirtió que si el Gobierno no rectifica "no quedará otra que ir a elecciones y explicarle a los españoles que si quieren un cambio político real y justicia social, a lo mejor hay que plantearse otro tipo de Gobierno más progresista".

Por su parte, el secretario de Organización y Acción de gobierno de Podemos, Pablo Echenique, insistió en que son 11 los puntos que Sánchez no incluye en el proyecto de Presupuestos presentado este 11 de enero.

"Son al menos 11 los acuerdos que no contempla el texto de presupuestos presentado este viernes en el Consejo de Ministros. Para que esos presupuestos salgan adelante, hacen falta los votos de Podemos y para que Podemos vote a favor, hace falta obviamente que el Gobierno cumpla el acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".