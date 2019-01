La repatriación de los montañeros fallecidos en Perú será "muy lenta"

Los montañeros fallecieron en un alud en el monte Mateo de 5.000 metros de altura, en Perú, y según las autoridades peruanas el incidente se produjo por un error de los montañeros españoles.

"No es época de subir a los nevados porque es verano austral, es un tremendo error hacerlo en esta época. En este caso particular, no es un problema del cambio climático, el error es escalar en esta época porque la nieve está fofa y no está consolidada", afirmó Gisela Orjeda, presidenta ejecutiva de Inageim (Instituto Nacional en Glaciares y Ecosistemas de Montaña de Perú), en declaraciones al diario ABC.

El incidente se produjo en la madrugada del 6 de enero, cuando una avalancha causó la muerte de estos tres montañistas españoles, de 26 años, y un guía peruano, de 39.