Sánchez y Cuixart afirman "no tener arrepentimiento" de lo que han hecho

"Yo no sólo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, sino que lo volvería a hacer tantas veces como sea necesario", dijo Cuixart en una carta publicada en la web de Òmnium.

Por su parte, Jordi Sánchez envió una carta a la radio RAC1 en la que dice "no tener arrepentimiento" por ninguno de los hechos por los que está en prisión.

© REUTERS / Jon Nazca El independentismo catalán se manifiesta por el primer año de cárcel de líderes sociales

Cuixart y Sánchez fueron los primeros líderes independentistas en entrar en prisión por su papel durante una manifestación ante el Departamento de Economía del Gobierno catalán el 20 de septiembre de 2017, en protesta por las pesquisas de la Guardia Civil para desarticular el referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de aquel año.

Posteriormente, la causa en su contra se amplió y el juez instructor le situó como una de las piezas clave del movimiento independentista, por lo que actualmente están procesados por un delito de rebelión, cuyas penas oscilan entre los 15 y los 30 años de cárcel.

Además: Un diputado asegura que Madrid gestionó el conflicto político en Cataluña

Actualmente se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio, ya que el juez instructor se negó a permitir su puesta en libertad alegando que en sus casos existe riesgo de fuga y reiteración delictiva.

© AP Photo / Anja Niedringhaus Chomsky y otros intelectuales piden liberar a los presos independentistas catalanes

"Mi prisión y la de todos nosotros define la visceralidad, la falta de parcialidad, los apriorismos y la politización de los jueces del Tribunal Supremo", reza la carta escrita por Sánchez.

La misiva incide en que "la cárcel no es positiva" ya que "no aporta humanidad ni bondad a la condición humana" sino que "es un castigo que recae también sobre las familias", lo que la convierte en algo "doblemente doloroso".

Por su parte, Cuixart insiste en que "no dejaría de hacer" nada de lo que hizo ni el 20 de septiembre ni el 1 de octubre del año pasado porque lo hizo "desde la plena conciencia de que ejercía el derecho a la libertad de expresión y manifestación".

Te puede interesar: 'Procés' catalán: ¿imaginario colectivo o realidad latente?

Pese a los problemas derivados de la causa judicial contra el proceso independentista, Cuixart está convencido de que "la madurez del movimiento soberanista está más consolidada que nunca".

© AP Photo / Michael Sohn Puigdemont ve una "debilidad inmensa" en la causa judicial contra políticos catalanes

En ese sentido, afirma que el objetivo del independentismo debe ser "afrontar el embate que plantea el Estado con toda la determinación y coraje".

Para ello, llama a los partidos independentistas a actuar de manera conjunta, evitando episodios de división como los acontecidos las últimas semanas.

"Soy muy consciente de que uno de los objetivos de la represión es la división pero hay que ser consciente de las expectativas creadas", añade.

Este 16 de octubre se celebrarán diversos actos de protesta en Cataluña con motivo del primer aniversario del ingreso en prisión de Sánchez y Cuixart.