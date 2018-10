El Gobierno catalán censura el veto de Exteriores a Torra en la Unión por el Mediterráneo

"Reconocemos nuestra sorpresa: lo que podíamos hacer con el Gobierno de Mariano Rajoy no lo podemos hacer hoy con el Gobierno de Pedro Sánchez", declaró en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, al agregar que "en determinadas áreas políticas vamos hacia atrás".

Según Artadi, el canciller español, Josep Borrell, "decidió censurar a las instituciones catalanas en un acto que se celebra en Barcelona, decidió coartar la libertad de expresión".

A Borrell, continuó la portavoz del Ejecutivo catalán, "le da miedo lo que se pueda decir en una versión que no es exactamente la suya."

"El compromiso del presidente Torra es enviar igualmente el discurso a todos los miembros de la Unión por la Mediterránea, que a raíz de esta polémica están aún más interesados", explicó Artadi.

El 8 de octubre el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, reveló haber vetado al presidente de la Generalitat en el foro de la Unión del Mediterráneo que se celebró en Barcelona.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores consideró no invitarlo para no darle un escenario apropiado para que siga vilipendiando el buen nombre de España y para que no distorsionase esta reunión, convirtiéndola en algo diferente de lo que tiene que ser", declaró Borrell a los medios.

El presidente catalán, argumentó Borrell su veto, "ha de saber que no puede declarar que el Estado español es su enemigo, no puede hacer chantaje al presidente del Gobierno [de España] diciendo que si no le aprueba el referéndum de autodeterminación no le aprobará cualquier cosa".

"Si hace todo eso, no puede esperar que se le invite a un acto protocolario, por razones meramente protocolarias su presencia no es imprescindible", zanjó el canciller español.

Torra contestó poco después a las declaraciones de Borrell a través de las redes sociales.

"Realmente otro de los nobles y elegantes gestos del Sr. Borrell, en este caso hacia el presidente del país que lo vio nacer", valoró irónicamente el presidente catalán desde su cuenta de Twitter.

Y agregó: "No se preocupe, Sr. Borrell, ya haré llegar mi discurso a todos los asistentes."

Realment, un altre dels nobles i elegants gestos del Sr. Borrell, en aquest cas vers el president del país on va nèixer. No es preocupi, Sr. Borrell, ja faré arribar el meu discurs a tots els assistents. https://t.co/y8BfLxY2GA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 8 октября 2018 г.

​El tercer Foro Regional de la Unión del Mediterráneo se celebró este 8 de octubre en la ciudad de Barcelona y en él estaban representados los 43 países que forman parte de la organización, aunque se contempla invitar a cargos institucionales de la Generlitat por ser la capital catalana quien acoge la sede de este organismo europeo.

