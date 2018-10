Un proceso constituyente español podría solucionar el conflicto en Cataluña

"La reforma constitucional podemos llamarla de muchas maneras", matiza el diputado de la coalición progresista Catalunya En Comú-Podem, para quien existe "una expresión más ambiciosa, que es la de proceso constituyente".

Con todo, "en definitiva, de lo que estamos hablando, es de repensar el modelo de convivencia".

"El modelo de convivencia no es sólo un aspecto territorial, sino también el modelo económico y el modelo político, a nosotros nos gustaría entrar en la fase constituyente de repensar el modelo, igual que hace 40 años se pensó en un modelo para un período de tiempo extenso", explica Nuet.

En ese "repensar" el modelo entraría también que "Cataluña fuese un país libre".

"¿Qué significa ser un país libre? No es sólo tener una bandera en la ONU, muchos países tienen una bandera en la ONU y no tienen soberanía, porque hoy las reglas del juego económico impiden a muchos Estados ser soberanos aunque tengan oficialmente una bandera y sean miembros de Naciones Unidas", afirma.

Para el diputado, "hoy hay que repensar, en el capitalismo del siglo XXI, el concepto de soberanía" y hay que hacerlo "bajo visiones más amplias que la que a toda nación le corresponde un Estado" porque "ése es un concepto muy del siglo XIX, muy anticuado desde el punto de vista político".

"En el siglo XXI los conceptos principales son los de cooperación e integración: desde la integración latinoamericana hasta el debate en proceso de la integración europea, que podríamos debatir también en otras esferas", plantea.

Estos conceptos, continúa, "permiten libertad y soberanía, pero también estructuras de cooperación entre diferentes estados y países",

"No podemos avanzar y no avanzaremos hacia un aislamiento de Cataluña, Cataluña no puede ser un sujeto aislado de Europa y aislado de sus pueblos vecinos, eso no es posible, hablaríamos más de autarquía, y no vamos en esa línea, no se puede imaginar una Cataluña autárquica en una España, en una Europa y en un mundo globalizado", asevera al reiterar que "hay que ir hacia formas de cooperación".

Nuet admite que "la actual España no es una forma de cooperación adecuada para las aspiraciones de algunos pueblos, entre ellos el catalán, que evidentemente ya no caben en el modelo constitucional pretérito".

"Hay que buscar una forma de cooperación con el resto de pueblos, moderna, avanzada, que permita al pueblo de Cataluña gestionar su futuro con plena autonomía y plena libertad", concluye el diputado.