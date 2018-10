Valls asegura que dejará la política y se quedará en Barcelona si pierde las elecciones

MOSCÚ (Sputnik) — El ex primer ministro francés Manuel Valls, dispuesto a competir por la alcaldía de Barcelona el próximo año, avanzó que renunciará esta semana a su escaño parlamentario y aseguró que dejará la política si pierde los comicios.

"Enviaré mi renuncia el martes [2 de octubre] o miércoles [ 3 de octubre] al presidente de la Asamblea Nacional Sin [pedir] compensación", declaró Valls en una entrevista on BFMTV y RMC.

A finales del mes pasado, el político anunció que desea disputar el cargo de alcalde de Barcelona y concurrirá a las elecciones municipales de 2019 con la plataforma Barcelona Capital Europea.

"Nací español, me naturalicé a los 20 años, aprendí a ser francés", recordó Valls, quien ocupó la jefatura del gobierno francés de 2012 a 2016.

El político negó estar traicionando a sus electores de Évry, municipio del departamento de Essone por el que había sido elegido a la Asamblea Nacional.

"La alcaldía de Barcelona es una opción que hice después de las elecciones en Évry, se trata de una opción personal, una oportunidad que se me ha ofrecido, no he traicionado a nadie", aseguró.

Las elecciones en Barcelona, según Valls, serán clave para su futuro político.

"Si pierdo, dejo la política y me quedo en Barcelona", afirmó.