Pedro Sánchez: España no se ha dejado radicalizar por la xenofobia

ONU (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que su país no se ha dejado radicalizar por la xenofobia pese a haber atravesado una dura crisis económica y que seguirá cumpliendo sus compromisos internacionales sobre refugiados.

"España ha sufrido los embates de la crisis económica como pocos Estados en Europa Occidental. Pese a ello, la inmensa mayoría de la sociedad española jamás ha dado la espalda al drama migratorio. Me siento orgulloso de ello. Me siento orgulloso de una sociedad que no se ha dejado radicalizar al calor de un discurso xenófobo y basado en la cultura del miedo al diferente", dijo Sánchez en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

© REUTERS / Sergio Perez Sánchez espera poder realizar su visita a Cuba antes de fin de año

El presidente del Gobierno español dijo que el mundo no puede darse el lujo de ver otra carrera armamentista como la de décadas atrás, en medio de una creciente tensión en el ámbito nuclear actual.

"Es preocupante la tensión creciente en el ámbito de la proliferación nuclear y las armas de destrucción masiva. El mundo no puede permitirse otra carrera de armamentos. Debemos esforzarnos en recuperar el consenso perdido y fortalecer el régimen de no proliferación", dijo Sánchez.

España apoya una iniciativa franco-mexicana para limitar el derecho al veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poder evitar y asistir en catástrofes humanitarias, dijo el presidente del Gobierno.

Además: Sánchez: la legislatura terminará si no hay colaboración del independentismo

"Hago un llamamiento a la responsabilidad de los Estados y de la comunidad internacional de proteger a sus poblaciones civiles. España apoya la iniciativa de Francia y México para limitar el uso del veto en el caso de atrocidades masivas. Catástrofes humanitarias como las de Siria o Irak nos recuerdan el precio a pagar por no llegar a tiempo", afirmó.