Diputado: el referéndum del 1-O fue el cénit del proceso político que vivió Cataluña

"El uno de octubre es hasta ahora el cénit de todo el proceso político que ha vivido Cataluña", afirma Nuet.

Según el diputado de la coalición progresista Catalunya En Comú-Podem, "lo primero que hay que poner en valor es que, de todo este debate que hay en Cataluña estos últimos cinco años para autodeterminarse y conseguir la independencia, tal vez lo único verdaderamente tangible hasta el momento es el uno de octubre".

© REUTERS / Albert Gea ¿Deja el independentismo catalán en segundo plano las necesidades de la gente?

"El Parlamento de Cataluña ha tomado acuerdos, resoluciones, leyes e incluso ha llegado a proclamar la independencia en la sesión del 27 de octubre", continúa, "pero todo lo que el Gobierno de Cataluña ha sido capaz de implementar han sido los preparativos de la jornada del uno de octubre".

Para Nuet, "tal vez la sensación política más positiva de todos estos años ha sido lo que se consiguió hacer el uno de octubre y yo diría que el tres de octubre, una especie de huelga general, cuyo nivel de participación y éxito fue muy notable".

Sin embargo, también hay "una perspectiva crítica" y para este diputado el referendo "es lo máximo que se ha conseguido hasta ahora".

"El uno de octubre es, en definitiva, la expresión de un nivel de empoderamiento ciudadano, de implicación ciudadana en un proceso político que no es sencillo" y que hay que valorar "como un éxito", ya que en la votación "participaron unos dos millones trescientas mil personas", asegura a esta agencia Nuet.

La consulta "es lo mejor que ha dado hasta ahora el proceso político, pero repito, es su culminación o grado máximo de expresión", insiste el diputado.

Del referéndum "a la independencia de Cataluña hay un largo trecho": "El uno de octubre fue para mí una movilización masiva e histórica donde la ciudadania organizó un proceso de votación que tuvo un resultado de participación de dos millones trescientos mil", explica al señalar que "la mayoría de ellos votaron a favor de la independencia".

Asuntos relacionados: El Gobierno de Cataluña augura un 'otoño caliente'

A pesar de haber sido una jornada "muy positiva", el resultado "no fue una decisión conjunta del pueblo de Cataluña".

"El Gobierno [catalán] lo proclamó como mandato político y tiene una influencia política muy importante en la vida política catalana, pero no ha dado ningún resultado político tangible", lamenta.

La consulta soberanista, concluye, fue "un acto de poder popular como en décadas no ha habido aquí en Cataluña, pero repito, no fue un referéndum de autodeterminación, aunque tenía algunos momentos en que parecía serlo: ni la participación ni los estándares democráticos imprescindibles permiten poder reconocerlo como un referéndum de autodeterminación, estos hechos no se dieron".

Te puede interesar: ¿Qué efecto tuvo el conflicto en Cataluña sobre imagen internacional de España?