España recurrirá la reapertura de las 'embajadas' catalanas

Según Borrell, el Gobierno catalán no cumplió con los procedimientos legales en vigor, ya que no notificó su decisión al Ministerio con suficiente antelación y la información necesaria, por lo que "no tiene otro medio" que recurrir la decisión.

La decisión, explicó el canciller durante un almuerzo informativo en Madrid, ya está tomada y los servicios jurídicos del Estado "están trabajando".

Todas las delegaciones de la Generalitat en el extranjero, salvo la de Bruselas (Bélgica) fueron clausuradas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española el 27 de octubre de 2017.

Este artículo permite al Ejecutivo central, previa autorización del Senado (cámara alta del Parlamento) intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad, y fue aplicado por primera vez en 2017 tras la aprobación de la declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña.

Borrell también aseguró que Exteriores está tratando de recuperar la imagen de España, "seriamente dañada sobre todo en Europa y el mundo anglosajón" por la "propaganda" del "movimiento independentista catalán con el apoyo activo de las instituciones de la Generalitat".

Esta imagen obligó al Ministerio a "dedicar parte de su tiempo y energía a corregir este mensaje", una tarea, recalcó, en la que están comenzando a tener algún "éxito".

"El Estado no perderá este combate", apostilló.

El recurso afectará a las delegaciones de la Generalitat en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos de América, Italia, Suiza y Francia.

La noticia llega un día antes del viaje a Berlín del consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, para asistir a la reapertura de las oficinas de la delegación en Alemania.

El departamento del que es titular Maragall informó a través de un comunicado que la delegación volverá a dirigirla Marie Kapretz, quien fue destituida en octubre de 2017 con la intervención del autogobierno catalán.