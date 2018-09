El presidente del Parlamento catalán asegura que "el referéndum es la única solución"

"El referéndum es la mejor y posiblemente la única solución posible para resolver el pleito catalán", aseguró Torrent en un almuerzo del Fòrum Europa en Barcelona.

Además, el también diputado afirmó que "trabajará" para que esta votación se haga realidad.

La formación Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) está ante un cambio en el rumbo de la estrategia del independentismo y pide concentrar esfuerzos "en la realización de un referéndum" pactado con el Gobierno español.

Torrent reivindica el "legado irrenunciable" del 1 de octubre de 2017, cuando se realizó el referéndum ilegal, pero también insiste en que el movimiento independentista "no puede quedarse paralizado en la celebración de efemérides y en la emocionalidad".

"El independentismo tiene que pensar en la parte de la población de Cataluña que no comparte sus objetivos", y a la vez, los no independentistas "tienen que entender que el status quo no se mantiene con imposición. Esto solo se resolverá votando", afirmó.

Ante esta situación, el presidente del Parlamento catalán pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "haga de estadista" y "permita este referéndum".