Torra denuncia un "intento planificado" de destruir al independentismo catalán

"Ha habido un intento planificado de destruir el ideal independentista, pero el pueblo de Cataluña resistió: no dimos ningún paso atrás y no renunciamos absolutamente a nada", afirmó.

El presidente catalán presentó la tarde del 4 de septiembre en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) la esperada ponencia 'El nostre moment' (nuestro momento), en la que dibujó las líneas programáticas del independentismo para los próximos meses.

Torra definió la conferencia como "una propuesta porque Cataluña se encuentra hoy en una encrucijada, con presos políticos, exiliados y miles de investigados y procesados: la hora es grave."

"Tenemos un objetivo claro: Cataluña como a Estado independiente en forma de república; tenemos un mandato y ahora es necesario crear un nuevo momento", aseveró al añadir, en referencia al referéndum unilateral de autodeterminación de 2017, que es necesario "crear un nuevo primero de octubre".

Según el político catalán, los próximos meses los independentistas tendrán que encararlos "con la voluntad de sacrificio y de suma y el compromiso de esperanza colectivo" para la consecución de sus objetivos.

Torra insistió en su discurso en el "diálogo y la negociación".

"Persistiremos siempre en ofrecer la mano abierta al Estado español para encontrar, conjuntamente, bilateralmente, una solución política del gravísimo conflicto político entre España y Cataluña", dijo al añadir que "no se desviará de la vía democrática, pacífica y de respeto a la autodeterminación de los pueblos, ni tampoco de la defensa de los derechos civiles de todos los ciudadanos".

El presidente catalán manifestó su "absoluta" confianza "en el pueblo de Cataluña", una sociedad, siguió, "que se alza fraternalmente solidaria con todos aquellos que son perseguidos por haber organizado un acto de determinación pacífica y democrática como fue el primero de octubre."

En la parte propositiva, Torra planteó "una marcha por los derechos civiles, sociales y nacionales de Cataluña" y, dirigiéndose a los actores institucionales y de la sociedad civil catalana, marcó los límites de la hoja de ruta independentista: "Referéndum, antirrepresión y republicanismo como forma de gobierno son fundamentales, ¿quién puede estar del lado de alguien que reprime ideas pacíficas? ¿Quién puede dar apoyo a una monarquía que ampara la violencia?", preguntó retóricamente.

Asimismo, señaló como "los tres pilares" sobre los que los independentistas actuarán los próximos meses la "movilización en las calles, instituciones al servicio de las políticas sociales y máxima proyección internacional."

También sostuvo que los independentistas han de recuperar "la dinámica de empoderamiento popular y democrático que hizo posible el éxito del 1 de octubre, y sumar fuerzas con todos los que el 3 de octubre salieron a la calle en defensa de los derechos y libertades civiles y políticas y contra la represión".

"El proceso independentista es radicalmente democrático y pacífico, pero la violencia del Estado enterró los derechos civiles y las libertades fundamentales que la Constitución española garantizaba", defendió al insistir que el independentismo ha llegado "más lejos que nunca" por tres razones: "Porque lo hemos hecho a favor de la gente y en contra de nadie, porque hemos sabido priorizar la unidad y porque nuestro proyecto es inclusivo".

El jefe del Ejecutivo catalán también se refirió a los juicios a los dirigentes independentistas que se encuentran actualmente en prisión preventiva, investigados por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización de la consulta del 1 de octubre de 2017.

"No aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución, en caso contrario, estudiaré qué decisiones tomar y me pondré a disposición del pueblo de Cataluña a través de sus representantes legítimos en el Parlamento de Cataluña", advirtió.

Para Torra, "el mandato del 1 de octubre sigue vigente y trabajaremos para hacerlo efectivo: únicamente un referéndum de autodeterminación acordado, vinculante y reconocido internacionalmente puede renovar aquel mandato, un referéndum sin amenazas, sin violencia."

"Es nuestro momento: ya descubrimos el significado de las palabras míticas de paz y libertad, ganemos la república para todos, y defendémosla, ¡por los derechos sociales y nacionales, por la vida y por Cataluña!", concluyó el presidente catalán antes de reclamar "esperanza" y "coraje" a los independentistas, que están, finalizó, "en el lado correcto de la historia".