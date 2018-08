Puigdemont viaja a Escocia para participar en un foro de debate

"Retomamos la actividad internacional para luchar por la libertad de la República Catalana", escribió líder independentista en un mensaje publicado en la red social Twitter tras aterrizar en Edimburgo.

Acabo d'arribar a #Escòcia convidat pel Fòrum diplomàtic @BeyondBorders__ per explicar el conflicte català. Reprenem l’activitat internacional per lluitar per la llibertat de la #RepúblicaCatalana pic.twitter.com/VDfju4327l — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 24 августа 2018 г.

Puigdemont, que fue invitado por los organizadores del foro, participará en una mesa de debate en la tarde del domingo.

El coloquio, que se celebrará a las 15.00 (hora local) llevará como título Where Now For Catalonia and Europe.

El viaje de Carles Puigdemont a Escocia es el primero a nivel internacional desde que se volviera a asentar en Bélgica una vez que Alemania rechazó su extradición a España por un delito de rebelión y decidiera entregarlo únicamente para ser juzgado por delitos de malversación, algo a lo que se negó el Tribunal Supremo, donde se instruye la causa por los presuntos delitos del independentismo catalán.

