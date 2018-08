El Gobierno español recurre la reapertura de las "embajadas" catalanas

El Ministerio de Asuntos Exteriores español presentará un contencioso-administrativo contra el decreto del Gobierno catalán del 26 de junio por el que se restablecían siete de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

Las siete delegaciones afectadas son las de Alemania, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido y Suiza.

Salvo en los casos de EEUU y Francia, donde se ha abierto un concurso para nombrar a los nuevos directores de las delegaciones, el resto de responsables fueron restituidos en su cargo por el nuevo Ejecutivo catalán de Quim Torra.

El ministerio dirigido por Josep Borrell no cuestiona la existencia de las delegaciones propiamente dicha, pero considera que no se cumplieron las condiciones que establece la legislación vigente para la creación de delegaciones de las comunidades autónomas en el extranjero, en particular que la Generalitat no informase apropiadamente de su apertura al Ejecutivo central, de acuerdo con el artículo 12 de la ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Además: Líder independentista vasco llama a Cataluña a sincronizar estrategias

Según las autoridades españolas, el Gobierno catalán notificó su reapertura con solo 24 horas de antelación, por lo que no se pudieron elaborar los informes pertinentes en materia de competencias y financiación.

El departamento de Acción Exterior catalán, dirigido por Ernest Maragall, defiende que el proceso fue correcto, ya que no se trataba de su apertura, sino de su reapertura, tras su cierre con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española (CE).

El artículo 155 de la CE permite al Ejecutivo central, previa autorización del Senado (cámara alta del Parlamento), intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad, y fue activado por primera vez en la historia el 27 de octubre de 2017, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña declaró su independencia.

También: No solo en Cataluña hay independentistas

El recurso excluye a las 40 delegaciones de la Generalitat que mantiene como oficinas comerciales, oficinas turísticas y culturales por ajustarse a la normativa vigente.