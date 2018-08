Los conservadores españoles recurrirán el decreto para exhumar al dictador Franco

A pesar de anunciar el recurso, la formación asegura que no ha decidido si votará en contra o se abstendrá en la votación en el Congreso.

"Nuestra posición hoy es no votar a favor porque, lógicamente, no vamos a apoyar esto. Primero nos vamos a centrar en desarrollar este recurso porque nos parece un abuso total esta fórmula, mediante un decreto ley, y después desarrollaremos nuestra posición, votando abstención o en contra, teniendo en cuenta que no vamos a apoyar esta medida", afirmó García Egea en una entrevista en la Cadena SER.

La formación señala que "no les parece adecuado la fórmula de Real Decreto para cuestiones que pueden ser urgentes para Pedro Sánchez y para dar satisfacción a sus socios. El decreto no está hecho para cuestiones que sean urgentes para él, sino para la nación española".

El Gobierno de España activará el 24 de agosto el proceso para la exhumación del dictador Francisco Franco.

"Si hemos esperado 40 años, podemos esperar unas semanas o unos días", dijo entonces el presidente Pedro Sánchez, argumentando que el Gobierno esperará todo el tiempo que sea necesario para que el proceso se realice "con garantías".

