La Fiscal española no ve delito en poner o quitar lazos independentistas en la calle

MADRID (Sputnik) — La Fiscal General del Estado, María José Segarra, aseguró que considera que "no hay delito alguno ni en quitar ni en poner" esos lazos en la vía pública.

Según la Fiscal, tanto poner como quitar los lazos independentistas "forman parte de la libertad de expresión".

© AFP 2018 / Josep Lago Pintadas fascistas en el consulado belga de Barcelona por acoger a políticos catalanes (foto)

La polémica surgió hace varios días, cuando varios grupos organizados decidieron quitar los lazos amarillos colocados en distintos lugares de la vía pública catalana.

Varias formaciones políticas como el Partido Popular o Ciudadanos instaron a los contrarios a la independencia a retirarlos y criticaron la actuación del Gobierno catalán y de los Mossos, la Policía catalana, que identificó a varios ciudadanos mientras quitaban esos lazos.

La Fiscal hizo estas declaraciones mientras participaba en un acto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y no quiso entrar a valorar la actuación del Gobierno catalán y los Mossos.

Te puede interesar: Torra pide la liberación inmediata de los políticos catalanes en prisión

"No estoy juzgando una legislación que no me toca a mí responder sobre su aplicación", aclaró Segarra, para explicar que "son las autoridades gubernativas catalanas las que tomaran las decisiones, seguramente las más oportunas".