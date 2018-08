Jordi Sànchez denuncia "prejuicios y animadversión" de la Justicia española

BARCELONA (Sputnik) — El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, actualmente en prisión preventiva, denunció que la Justicia española tiene "prejuicios" y "animadversión" hacia los independentistas catalanes.

"Ellos, fiscales y magistrados del Supremo, han creado un relato fantasioso, falso, en el que han llegado a escribir expresiones que delatan sus prejuicios y animadversión contra los ideales que defendemos democráticamente", asegura en una entrevista con eldiario.es publicada este 6 de agosto.

Sànchez se encuentra desde hace meses en prisión preventiva como medida cautelar por riesgo de fuga por varios supuestos delitos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

"Cuando se esconden bajo el supuesto riesgo de fuga yo recuerdo y les recuerdo que cuando fui a la Audiencia Nacional a declarar las 'fuentes conocedoras' ya decían días antes que nos decretarían prisión", sostiene al señalar que "de hecho, fui el 6 y el 16 de octubre a declarar con una maleta preparada para el ingreso, no me fugué".

Sànchez pide que "nadie se llame a engaño": "Estamos en prisión para evitar que seamos diputados en activo, si no estuviéramos en prisión y no nos hubieran procesado por rebelión no podrían suspendernos como diputados", asegura.

Para el político independentista, la Justicia española usa "su poder para mantenernos en prisión".

"Que sean honestos y dignos de la posición que ocupan y digan la verdad", reclama al subrayar que "el riesgo de fuga y de reiteración son la mentira instrumental necesaria para suspendernos como diputados: es la razón de Estado, ajena a derecho, lo único que explica cómo se crea y como se instruye esta causa".

Sànchez manifiesta no tener "ninguna duda" de que después de retirar las órdenes de extradición contra los líderes independentistas que se trasladaron al extranjero para eludir la acción de la Justicia española, los magistrados "ahora actúan con resentimiento y nos utilizan como rehenes y chivos expiatorios".

También avanza que no aceptará "nada más que la retirada de la acusación de rebelión y sedición" que pesa contra él.

"No mercadearé con el derecho a la libertad de expresión y de manifestación", sentencia al apuntar que en este proceso "lo que se juzga, en lo que a mí y a [el presidente de Òmnium Cultural] Jordi Cuixart se refiere, son los derechos de manifestación y expresión".

El expresidente de la ANC también comenta en su entrevista con el medio el traslado reciente a una cárcel catalana, que describe como "un cambio más emocional que regimental".

"En este aspecto las diferencias son entre pequeñas e inapreciables", explica al detallar que "las comunicaciones son las mismas, tanto telefónicas como en locutorio, y las horas en la celda también [15 horas al día]" y que "quizás el cambio para mí son las actividades que se pueden realizar en el área sociocultural y educativa".

Sànchez destaca que "la gran ventaja" del traslado "es saber que la familia no tiene que invertir casi 12 horas para poder comunicarse contigo 40 minutos tras un cristal una vez a la semana".

"Ese maltrato para la familia ha finalizado, y eso a mí me produce una gran tranquilidad", afirma.

Sànchez juzga en la entrevista que esta causa trasciende al independentismo y que en ella "se amenazan los derechos para cualquier ciudadano de Murcia, Salamanca, Toledo o Sevilla".

"Hablamos del derecho a manifestarse y protestar pacíficamente contra una actuación policial ordenada por un juez y de una sentencia del Tribunal Supremo", precisa al insistir en que "este juicio no va solo de la independencia o del derecho de autodeterminación de los catalanes, ni tan solo del derecho a votar en un referéndum: va del ejercicio de derechos políticos y civiles básicos. Va de derechos y libertades básicas, incumbe a todo ciudadano español".