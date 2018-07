Se convocan actos en Escocia en solidaridad con el independentismo catalán

La movilización estaba inicialmente concebida como jornadas de protesta por la acción judicial de las autoridades españolas contra Clara Ponsatí, exconsejera catalana y académica de la escocesa Universidad de St Andrews, cuyo juicio de extradición estaba acordado para el 30 de julio.

© Sputnik / Alexey Vitvitskiy Diario alemán propone celebrar un segundo referéndum de autodeterminación en Cataluña

Pero se ha transformado en una reivindicación internacional del derecho de autodeterminación ante la reciente renuncia de España a continuar con los procesos de extradición, tanto de Ponsatí como del expresidente catalán, Carles Puigdemont y resto de políticos que se encuentran en el extranjero.

"El objetivo es demostrar solidaridad con Clara Ponsatí y aprovechar la oportunidad para hilar sinergias entre Cataluña y Escocia", informó la rama escocesa de la ANC.

Al anochecer del 29 de Julio se creará un "mosaico de velas" en la forma de un lazo amarillo —símbolo de los presos independentistas catalanes— y de la cruz en aspa de la bandera escocesa en Stockbridge Market, céntrica plazoleta de Edimburgo, según confirmó el colectivo en su cuenta de Twitter.

Más aquí: "A la UE se le debería caer la cara de vergüenza" por la cuestión catalana

Joanna Cherry, diputada del Partido Nacional de Escocia (SNP, por sus siglas en inglés), y el abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, se mencionan entre los que intervendrán en la concentración.

© AP Photo / David Cheskin España retira oficialmente la reclamación en Escocia contra la exconsejera Ponsatí

Al día siguiente, la organización independentista preparará una parrillada para recolectar fondos en ayuda de los presos catalanes.

La campaña en apoyo de Ponsatí ha recaudado más de 340.000 libras (unos 380.000 euros) para financiar el proceso de extradición.

"No vamos a pedir más donaciones ahora mismo, aunque nos aconsejan mantenernos alerta porque las autoridades españolas podrían volver a emitir la euroorden, como lo hicieron antes", advierte Anwar en la plataforma digital Crowdjustice.

De acuerdo con el abogado, el dinero sobrante se "distribuirá entre otros fondos legales que escoja Clara".

Infografía: La larga historia del enfrentamiento entre Madrid y Barcelona

Se espera que la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, se una a políticos y analistas escoceses en el debate 'Where Now for Catalan Independence?' (¿Hacia dónde se dirige ahora la independencia catalana?), previsto en la Universidad de Edimburgo el 30 de julio.