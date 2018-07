El expresidente Aznar afirma que España está bajo un "golpe de Estado secesionista"

MADRID (Sputnik) — El expresidente del Gobierno español, José María Aznar, afirmó que España está bajo "un golpe de Estado secesionista" que aún "no fue desarticulado".

En una conferencia ofrecida en la Universidad de Málaga, el expresidente del Gobierno español (1996-2004) calificó como insólito que "los golpistas" —su forma de definir al independentismo catalán— sigan ocupando responsabilidades de Gobierno en Cataluña.

"Cómo es posible que la consecuencia del golpe sea que los golpistas siguen y que el Gobierno de España está apoyado por los golpistas", se preguntó.

Tras el referéndum de autodeterminación convocado por los independentistas el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia del 27 de octubre, el Gobierno español —con la autorización del Senado— cesó en pleno al Gobierno catalán y convocó nuevas elecciones en la región.

© REUTERS / Juan Medina El exvicepresidente del Gobierno de España llama "nazi" al presidente de Cataluña

Sin embargo, en esas elecciones volvió a resultar ganadora la opción independentista en Cataluña, por lo que se terminó por conformar un Gobierno autonómico de ese signo.

Mientras tanto, en Madrid, el anterior presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, fue quitado del cargo tras resultar perdedor en una moción de censura planteada por el socialista Pedro Sánchez, que consiguió el apoyo del Congreso de los Diputados para acceder al Ejecutivo con el voto favorable, entre otros, de los independentistas catalanes.

Tema relacionado: La exvicepresidenta española asegura que en Cataluña "se practica el apartheid"

Ahora, aunque tanto Madrid como el Gobierno de Cataluña siguen manteniendo posturas muy dispares, ambas partes iniciaron un proceso de diálogo con la intención de buscar soluciones políticas al conflicto.

"No puedo entender cómo los dirigentes políticos españoles no son conscientes del daño institucional que supone y del peligro de que en España haya un golpe de Estado que no haya sido desarticulado", reflexionó este miércoles el conservador José María Aznar.

El expresidente se mostró preocupado por la configuración de un Gobierno que "recibe el apoyo de los radicales de izquierda y de los golpistas", lo que a su modo de ver causará "un "debilitamiento objetivo de la nación española".

Además: Chomsky y otros intelectuales piden liberar a los presos independentistas catalanes