Podemos espera que la reunión entre Sánchez y Torra sirva para abrir una nueva etapa

"Tendría que servir para poner fin a una etapa política donde la unilateralidad se ha mostrado como el primer fracaso político del independentismo y donde el no escuchar, no sentarse en una mesa y no dialogar nos ha llevado a una situación absolutamente inaudita", dijo Domènech en una entrevista con la Radio Nacional de España.

A su modo de ver, el encuentro de este abre una oportunidad para el inicio de una "nueva etapa" caracterizada por un diálogo real.

"Espero que todo el mundo aprenda a hablar para todo el mundo, y no sus respectivas parroquias", insistió.

Pese a que no se espera la consecución de acuerdos concretos en la reunión de este 9 de junio, Domènech opinó que algunas cosas podrían "resolverse rápidamente", sobre todo por parte de Madrid, que tiene capacidad para poner sobre la mesa cuestiones como el fin de la "judicialización" del conflicto político o los "incumplimientos" en materia de inversiones.

