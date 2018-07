Los partidos independentistas reafirman su voluntad de implementar la república catalana

Los tres partidos independentistas representados en el Parlamento catalán, Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), aprobaron un texto en el que se reitera la "firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlamento, para conseguir y culminar democráticamente la independencia de Cataluña".

La moción, presentada por la CUP y negociada posteriormente con JxCat y ERC, considera que este fin está legitimado "por los resultados del referéndum (unilateral de autodeterminación) del 1 de octubre y las elecciones (catalanas) del 21 de diciembre".

Además, reclama al Gobierno de Cataluña que presente en un plazo de 90 días un plan para recuperar las 14 leyes aprobadas por el hemiciclo catalán y vetadas por el Tribunal Constitucional, y también que en seis meses presenten los proyectos de ley correspondientes para hacer efectiva la medida.

La moción fue aprobada con los 68 votos de los tres partidos independentistas, que cuentan con mayoría en la cámara; Catalunya En Comú-Podem votó en contra del punto que ratifica el objetivo de la independencia, y el resto de fuerzas de la oposición, los liberales de Ciudadanos (C's), los socialistas del PSC y los conservadores del Partido Popular (PP) se abstuvieron.

El vicepresidente del Parlamento y diputado de JxCat, Josep Costa, lamentó que los catalanes no puedan tener un gobierno "de acuerdo con la voluntad popular".

"No podemos renunciar a gobernanos con nuestras propias leyes", agregó.

La CUP valoró la moción, en palabras de su diputado Vidal Aragonés, como una "apuesta política clara para que prime la soberanía del Parlamento, la expresión democrática del pueblo de Cataluña respecto a la actuación represiva del Tribunal Constitucional".

"No hay posibilidad de hacer leyes con contenido verdaderamente social si no se ejerce la soberanía" y "no hay posibilidad de ensanchar la mayoría social (del independentismo) si no se hacen leyes profundamente transformadoras", añadió.

ERC aseguró que el independentismo se encuentra "más cerca del objetivo" y que ahora "solo falta culminarlo", dijo el portavoz de la formación, Sergi Sabrià, quien insistió en la necesidad de ampliar la base del secesionismo.

"No se trata de ser los más independentistas, sino de que los independentistas sean más", apostilló.

La número 2 de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany, criticó que la moción signifique seguir "mirando hacia atrás, al pasado" y que sectores del independentismo "no sean capaces de superar las mismas recetas" que llevaron a "la gesticulación, la derrota y la fragilidad extrema de las instituciones, aunque envuelta de mucha épica".

"Es necesario que entendamos que estamos en una nueva etapa donde han nacido nuevas realidades y nuevas preguntas que demandan nuevas respuestas", señaló la parlamentaria progresista.

El diputado socialista Ferran Pedret cargó contra el independentismo al declarar que "es mentira" que haya "una mayoría social para la independencia".

"No persistan en el error de imponer unilateralmente un proyecto político que no lo quieren ni lo comparten la mayoría de catalanes", remachó.

La moción, según indica La Vanguardia, se aprobó a pesar de que los letrados de la cámara advirtieron previamente al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que el trámite contraviene, a su juicio, las resoluciones del Tribunal Constitucional, lo que situaría al hemiciclo, una vez más, en una perspectiva de desobediencia hacia las autoridades españolas.