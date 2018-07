Canciller español acusa a los medios catalanes de tener un claro sesgo independentista

En declaraciones al programa de televisión Los Desayunos de TVE, Borrell afirmó que los medios catalanes tienen "un claro sesgo a favor de la opción independentista".

"Eso no cambió con el [artículo de la Constitución Española] 155 y eso es importante, porque mientras los medios de comunicación que emiten en catalán sean absolutamente monocordes en favor de una determinada opción va a ser difícil que las opiniones públicas cambien", agregó en referencia al artículo de la Carta Magna que permite al Ejecutivo central, previa autorización del Senado (cámara alta del Parlamento), intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad, y aplicado por vez primera el 27 de octubre de 2017, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña declaró la independencia

​El canciller español también comentó la reunión del próximo 9 de julio entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra.

"El diálogo no se limitará solo a autodeterminación sí o no", sino "que hablarán de más cosas", dijo Borrell al señalar que "no se le puede decir al señor Torra de lo que no puede hablar" ya que se trata de "un diálogo libre entre dos personas".

Borrell volvió a destacar que Cataluña está "profundamente dividida" e insistió en que el conflicto político es un problema "entre catalanes".

"La distensión es necesaria porque en Cataluña se había llegado a una grave tensión", explicó.

/ Preguntado por declaraciones anteriores críticas con el independentismo, respondió que se limitó a decir "cosas elementales", como por ejemplo que "los embajadores están para defender el buen nombre de su país frente a cualquier ataque".

Además Borrell, elogió a la diplomacia española por haber frenado el relato del independentismo en el extranjero.

Según Borrell en declaraciones al programa de televisión Los Desayunos de TVE, hay que reconocer el "mérito de la diplomacia española" por haber conseguido que ningún gobierno "haya comprado la historia de la Cataluña oprimida y exprimida por un Estado opresor y neofranquista".

© AFP 2018 / Lluis Gene El Instituto Smithsonian cancela discursos de Torra y el embajador español tras polémica

Sin embargo, admitió que el relato de los independentistas sí que tuvo una considerable repercusión en buena parte de la opinión pública, mediática e incluso académica a nivel internacional.

El principal motivo, a juicio del canciller español, es que los conflictos "más que a golpe de fuerza, se ganan a golpe de relato", y el llamado bloque constitucionalista, contrario al secesionismo, se formó de manera "espontánea y un tanto desorganizada" en vez de una forma "coherente y completa".

"Han estado a punto de ganar la batalla por incomparecencia del contrario", valoró.

El jefe de la diplomacia se propuso "corregir el fallo" y presentar "el relato de la España constitucional, la España que es y no la que pintan", una tarea que el ministerio que dirige acometerá "de forma poco estridente".