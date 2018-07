El traslado de líderes independentistas a cárceles catalanas transcurre con "normalidad"

"El traslado de los presos a Cataluña se está desarrollando con total normalidad", aseguró en una entrevista radiofónica con la Cadena Ser antes de partir hacia Argel, donde se reunirá con su homólogo argelino para tratar cuestiones de inmigración, terrorismo y delincuencia transfronteriza.

El ministro también defendió la decisión frente a las críticas de los conservadores.

La jefa de la oposición en Cataluña, la líder de la formación liberal Ciudadanos (C's) en esa comunidad autónoma, Inés Arrimadas, criticó la medida desde la cadena Cope.

"Nunca se ha dado en España que haya presos por un cargo tan grave como rebelión y que vayan a estar bajo custodia de los mismos que han dado el golpe contra la democracia", dijo Arrimadas.

​Según la política liberal, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "está vendiendo España a trozos por mantenerse en Moncloa (sede de la Presidencia del Gobierno) y la política penitenciaria nunca debe de ser una moneda de cambio para llegar a Moncloa".

/ A juicio de Arrimadas, "no se puede comparar un preso común que va a una cárcel de Cataluña con (el ex vicepresidente catalán) Oriol Junqueras, que ahora va a estar custodiado por una persona que no solo es de su partido sino que además está debajo de él en la jerarquía", algo que, en su opinión, podría dar lugar a "beneficios injustificados".

"No nos volvamos locos: los traslados no son beneficios penitenciarios", sentenció.

Grande-Marlaska pidió "que no se genere desconfianza" por el traslado y manifestó su "confianza en la administración autonómica", a la que están transferidas las competencias en prisiones.

"Vivimos en un Estado de derecho", agregó.

Desde Barcelona, la consejera de Justicia de la Generalitat (Gobierno catalán), Ester Capella, aseguró que los políticos catalanes trasladados no van a tener trato de favor en las cárceles catalanas, a las que espera que lleguen antes del jueves.

También el Gobierno catalán se enfrenta a críticas de sectores del independentismo, que los acusan de colaborar con las autoridades españolas y convertirse en "carceleros" de sus propios políticos.

El traslado afecta a los siguientes reclusos: el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; el exconsejero de Relaciones Institucionales, Exteriores y Transparencia, Raül Romeva; la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Según una nota del Ministerio del Interior, los seis presos serán trasladados "a partir de esa tarde" e ingresarán "previsiblemente" entre el 4 y 5 de julio en cárceles de Cataluña.

Sànchez lo hará en la prisión de Quatre Camins; Junqueras y Cuixart en Brians II; Bassaen Girona Mujeres; Forcadell en Barcelona Mujeres; y Romeva al centro de Barcelona.

Anteriormente, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra los líderes independentistas, Pablo Llarena, sostuvo que no existe "razón procesal" para mantenerlos en prisiones de Madrid.

Seguirán por el momento en la cárcel madrileña de Estremera los exconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Joaquim Forn (Interior) y Jordi Rull (Territorio y Sostenibilidad).

El acercamiento de los presos era una demanda de varios partidos políticos, que reclamaban el paso como una medida de distensión en el conflicto político catalán.

Sin embargo, el Gobierno catalán aseguró a través de la portavoz de la Presidencia, Elsa Artadi, que su objetivo es la liberación al considerar que no cometieron ningún delito.

"El problema no es que estén en prisión preventiva, sino que están en prisión", afirmó Artadi.

El portavoz de JxCat, Eduard Pujol, calificó la medida de "caridad".

"No queremos ni caridad ni márketing político: queremos justicia", dijo el pasado 28 de junio el en una rueda de prensa en el Parlamento catalán.

Para la formación independentista, "detrás de este acercamiento de presos hay una voluntad de blanquear la imagen" del partido socialista, que participó "como unos hooligans en toda la estrategia" del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Ni prisión ni exilio, ya basta", aseveró Pujol.