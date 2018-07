Preso independentista agradece a Guardiola que lleve un lazo amarillo en solidaridad

En una carta abierta a Guardiola publicada en el portal Vilaweb, Sànchez recuerda cómo la última vez que vio a Guardiola fue "el 11 de junio del año pasado, en el acto de apoyo al referéndum organizado por las entidades soberanistas".

"Tus palabras, ponderadas pero insobornables, y claras en defensa de los valores democráticos, dieron la vuelta al mundo", escribe Sánchez al precisar que se trata del "poder que tenéis quienes sois referente para tanta gente y de tantos sitios".

Según el diputado preso, Guardiola siempre se ha "mostrado dispuesto a proyectar sin estridencias, pero sin ambages, todas aquellas demandas asociadas a los valores de justicia y libertad".

"Te quiero agradecer particularmente la defensa que has hecho tantas veces de mi libertad y de la de [el presidente de Òmnium Cultural, Jordi] Cuixart, por no hablar del lazo amarillo que has llevado en todas tus comparecencias públicas, ignorando críticas y sanciones", indica.

Este gesto, continúa, "nos ha servido para romper la oscuridad de la celda e iluminar y reforzar nuestra esperanza y determinación".

"En las muchas cartas que recibimos, algunos que se muestran abatidos se cuestionan de qué sirven los lazos amarillos y se preguntan retóricamente si no harían falta otras acciones eficaces para nuestra excarcelación", asegura Sànchez al agregar que "les he respondido a muchos que pocos gestos tan sencillos como llevar un lazo amarillo han tenido una capacidad comunicativa tan grande, y les digo que, gracias a este detalle, suyo y de decenas de miles de personas anónimas que lo llevan en el trabajo, por la calle o en las plazas donde transcurre su cotidianeidad".

Guardiola, añade, "probablemente el catalán con más proyección internacional, también lo lleva cuando comparece públicamente".

Esta es, a juicio del político encarcelado, "la cadena de complicidades que vamos tejiendo permanentemente en nuestro país, que vincula el gesto de cualquier persona del municipio más pequeño con el de más impacto comunicativo en todo el mundo".

"Esta es nuestra fuerza", valora el político independentista.

Sànchez pide a Guardiola no dudar de que "si le preservamos [la fuerza], al final ganaremos este combate a favor de la libertad y la democracia".

"Espero abrazarte pronto en libertad como lo hicimos aquel 11 de junio, mientras ese día no llegue, continuaremos dignamente exigentes y esperanzados, ¡gracias por tanto!", termina la carta.

El expresidente de la ANC se encuentra desde hace meses en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real como medida cautelar por riesgo de fuga mientras es investigado por supuestos delitos de rebelión y desobediencia relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

El lazo amarillo de Guardiola fue motivo de controversia en Reino Unido, donde la Federación de Fútbol (FA) sancionó al técnico del Manchester City con 20.000 libras (unos 23.600 euros) el pasado 10 de marzo por mostrar el símbolo escogido por los soberanistas para mostrar solidaridad con los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión.

El exjugador del FC Barcelona también recibió una advertencia sobre su "futura conducta" y acatamiento de la normativa inglesa referente a los "mensajes políticos" en el campo de juego, aunque podrá lucir el lazo amarillo en las ruedas de prensa y en los partidos de la UEFA.