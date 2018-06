Un libro expone el impacto negativo del proceso soberanista catalán en la UE

LONDRES (Sputnik) — El proceso independentista de Cataluña, ha provocado una crisis de confianza en la UE, según sostienen Chris Bambery y George Kerevan en 'Catalonia Reborn: How Catalonia Took On the Corrupt Spanish State and the Legacy of Franco' ('Cataluña renacida: cómo Cataluña se enfrentó al corrupto Estado español y al legado de Franco').