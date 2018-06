Los independentistas califican de caridad el traslado de políticos presos a Cataluña

BARCELONA, ESPAÑA (Sputnik) — La decisión del Gobierno de España de trasladar a los líderes independentistas que se encuentran en prisión preventiva a cárceles catalanas es una muestra de caridad que no reemplaza a la justicia, en opinión de Junts per Catalunya (JxCat).

"No queremos ni caridad ni márketing político: queremos justicia", dijo este 28 de junio el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, en una rueda de prensa en el Parlamento catalán.

Según el diputado de la formación soberanista, "los servidores públicos, que se encuentran en prisión injustamente, han de salir".

"Ni prisión ni exilio, ya basta", lamentó.

Pujol pidió que se termine la "prisión provisional infinita" para los independentistas por considerarla "injusta e ilegal".

"Queremos la libertad de los presos políticos", reiteró al matizar que "humanamente, todo lo que sea facilitar la logística y la vida de las familias, siempre lo veremos como lo vean las familias".

Infografía: La larga historia del enfrentamiento entre Madrid y Barcelona



Para la formación independentista, "detrás de este acercamiento de presos hay una voluntad de blanquear la imagen" del partido socialista, que participó "como unos hooligans en toda la estrategia" del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"No podemos estar de acuerdo con esto, rechazamos la represión y la prisión injusta e indigna", manifestó Pujol.

Los medios publicaron este 28 de junio que el Gobierno de España trasladará a los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión preventiva a cárceles catalanas.

​El Ejecutivo de Pedro Sánchez inició los trámites para hacer efectiva la medida, que se realizará en unos "días", según avanza el diario El País y medios locales pudieron confirmar de fuentes del Ministerio del Interior.

"El protocolo fijado" para la reubicación de los presos ya se habría activado y la duración del proceso, según esas mismas fuentes, dependería de cuestiones burocráticas, pero no se prolongaría demasiado.

/ El acercamiento de los presos era una demanda de varios partidos políticos, que reclamaban el paso como una medida de distensión en el conflicto político catalán.

Sin embargo, el Gobierno catalán aseguró a través de la portavoz de la Presidencia, Elsa Artadi, que su objetivo es la liberación al considerar que no cometieron ningún delito.

"El problema no es que estén en prisión preventiva, sino que están en prisión", afirmó Artadi.

© REUTERS / Yves Herman El presidente del Gobierno español rechaza la propuesta de un referéndum pactado de Torra

La Justicia impuso como medida cautelar la prisión preventiva para varios miembros del anterior Gobierno catalán, investigados por delitos relacionados con la organización deldel 1 de octubre de 2017.

Se encuentran en prisión el ex vicepresidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Oriol Junqueras, y los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Raül Romeva (Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia), Jordi Turull (Territorio y Sostenibilidad), Jordi Rull (Presidencia) y Dolors Bassa (Trabajo, Asuntos Sociales y Familias), así como la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.