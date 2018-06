Save the Children pide a España garantizar el asilo a los niños migrantes que llegan solos

MADRID (Sputnik) — La ONG Save the Children solicitó al Gobierno de España que garantice el asilo a los niños migrantes que llegan solos al país.

"El hecho de que en los últimos cinco años solo se hayan tramitado apenas 100 solicitudes de asilo de niños y niñas no acompañados es muy significativo y demuestra que los niños no tienen acceso al procedimiento por falta de información o asesoramiento jurídico", afirma Andrés Conde, director general de Save the Children.

La organización hizo esta petición con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra este 20 de junio, y aprovecha la ocasión para recordar al Gobierno que en los últimos cinco años "solo fueron aprobadas 30 solicitudes de asilo de niños que han llegado solos a España de las poco más de 100 que se han tramitado".

España solo acogió un 16% de los 17.337 refugiados con los que se había comprometido dentro del programa de reubicación y reasentamiento acordado por la Unión Europea.

El foco se volvió a poner en los refugiados tras la llegada a Valencia del barco Aquarius, que llegó el pasado fin de semana, pone de relieve que los niños y niñas que viajan solos "son los más vulnerables y que están expuestos a todo tipo de peligros".

Ante esta situación, Save the Children pide al Gobierno que, de forma coherente con su solidario gesto, "promueva más iniciativas para que la infancia migrante y refugiada llegue de manera segura al país a través de los programas de reubicación y reasentamiento, los corredores humanitarios y la tramitación de las solicitudes de asilo a través de los consulados en el exterior".