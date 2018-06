España registra el mayor número de casos de torturas desde 2004

La CPDT denuncia que 1.014 personas sufrieron torturas el año pasado por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos de centros de menores.

© AFP 2018 / Ander Gillenea España tendrá que indemnizar a varios miembros de ETA por torturas policiales

Se trata, explica El Salto, del doble de situaciones de torturas y malos tratos que en el año 2016, la cifra más elevada desde 2004, cuando la organización publicó su primer informe.

Desde la CPDT destacaron que el incremento de la cifra está relacionado con las cargas policiales para clausurar los puntos de votación durante el referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Añaden que también aumentaron los casos de torturas y abusos contra migrantes en los centros de internamiento de extranjeros (CIEs).

Los casos recopilados sucedieron bajo la custodia de funcionarios del Estado en dependencias oficiales como comisarías, cuarteles, prisiones y CIEs.

La CPDT aclaró que no recoge todas las denuncias presentadas por petición expresa de las personas afectadas o porque no consiguió reunir información suficiente, y recordó que la mayoría de situaciones de torturas o malos tratos en España no son denunciadas nunca, en particular cuando se trata de colectivos vulnerables como presos, personas sin hogar e inmigrantes.

Entre 2004 y 2017, la CPDT recopiló 3.602 casos de torturas y malos tratos que afectaron a un total de 9.085 personas.