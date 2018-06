La Asamblea Nacional Catalana lleva la campaña independentista al Reino Unido

"Desde el punto de vista del conflicto político en Cataluña, nada indica que vaya a cambiar algo con el PSOE, que ha apoyado todas las políticas del Gobierno de (Mariano) Rajoy en este tema", adelanta después de un encuentro con parlamentarios del Reino Unido.

© AFP 2018 / Frederick Florin El independentismo catalán, descontento con el nuevo canciller español

Paluzie critica particularmente el nombramiento como ministro de Exteriores de Josep Borrell, veterano de la política española y europea que ha abanderado el movimiento antindependentista.

"Es un catalán unionista conocido por su jacobinismo y por declaraciones que rayan lo políticamente correcto, como cuando dijo que 'hay que desinfectar a la sociedad catalana'", denuncia.

Economista y profesora de la Universidad de Barcelona lleva menos de tres meses al frente de la principal plataforma independentista de la sociedad civil catalana, cuyo líder anterior, Jordi Sánchez, está en prisión cautelar junto con otros políticos soberanistas.

La nueva presidenta asume el "riesgo" de acabar en la cárcel y, según desvela, "los primeros días lo tenía más en la mente pero me he ido olvidando e intento que no me condicione en mi actuación".

Temas relacionados: Eurodiputado: Pedro Sánchez no romperá con la "paranoia antirrusa" de la UE

© AP Photo / Francisco Seco El nuevo canciller español promete trabajar para superar la crisis de confianza en la UE

"Justamente es ahora cuando hay que demostrar que estás dispuesta a asumir riesgos para conseguir tus objetivos políticos, si la represión política hace que nos retraigamos, que no aceptemos dar estos pasos adelante, habría conseguido su objetivo", advierte.

La ANC ha intensificado la campaña internacional a favor de la libertad de los "nueve líderes políticos, siete en el exilio, 700 alcaldes, profesores y activistas", que cayeron en el cerco de una "contundente represión política" del Estado español, según explicó en Westminster a diputados y lores del Grupo Multipartito Parlamentario sobre Cataluña.

"Pedimos solidaridad contra la represión política y la vulneración de derechos fundamentales; desde el punto de vista político no pedimos apoyo a la independencia de Cataluña, sino que defiendan el derecho de autodeterminación, que es un derecho fundamental, un derecho político reconocido por Naciones Unidas", declara.

Asuntos relacionados: Pedro Sánchez nombrará vicepresidenta a su negociadora en la intervención en Cataluña

© REUTERS / Sergio Perez Sánchez aboga por "anteponer el consenso a la crispación" en política internacional

Paluzie está "satisfecha" con la reacción de políticos y otros profesionales durante su ronda de encuentros y debates en el Parlamento de Westminster y las universidades de Cambridge y Queen Mary de Londres, que concluye este viernes 8.

Aprecia la "sinceridad enorme" y el "impacto en gente de tradición demócrata" cuando oyen "detalles del proceso judicial y la vulneración de derechos que se está produciendo en el Estado español".

Por otra parte justifica el apoyo a Madrid del Ejecutivo de Theresa May en el marco de las negociaciones del Brexit que involucran al contencioso común de Gibraltar.

"Forma parte de las dinámicas habituales de la política internacional", admite a esta agencia en la entrevista.

Te puede interesar: "Sánchez pretendía un golpe de efecto, creo que ni el PSOE se lo acaba de creer"

© REUTERS / J.J. Guillen/Pool El nuevo Gobierno de España toma posesión del cargo

De acuerdo con la líder soberanista, "la UE es evidentemente un club de Estados" que ha protegido a España frente a Cataluña con "toda su magnitud y toda su frialdad".

"Pero a nosotros lo que nos importa es impactar y sensibilizar a las opiniones públicas de los pueblos europeos porque es a través de la opiniones públicas que influenciaremos a sus gobiernos", sostiene.

En el debate en la Queen Mary se espera la intervención, por videoconferencia, de Clara Ponsati, académica y exconsejera catalana que se enfrenta a un proceso de extradición a España por presunto rebelión y malversación de caudales públicos durante el referéndum por la independencia de Cataluña de 2017.

"Somos amigas de la universidad. Nos apreciamos mucho", dice antes de remitirle "ánimos" y el deseo de que "pronto sea libre" y pueda regresar a Cataluña.