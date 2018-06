Líder de los liberales españoles participará en el Club Bilderberg

Rivera será uno de los cuatro españoles que participará en el encuentro de 2018, siendo los otros tres la exvicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Saénz de Santamaría, el presidente de honor del diario El País, Juan Luis Cebrián, y la presidenta del banco Santander, Ana Patricia Botín.

Según señala La Vanguardia, se trata de la segunda vez que el líder de esta fuerza política en ascenso se reúne con el Club Bilderberg.

El Club Bilderberg se reunirá en Turín del próximo 7 al 10 de junio.

Hasta el momento, señala el rotativo, confirmaron su asistencia 128 participantes de 23 países.

Se tratará de "un grupo diverso de líderes políticos y expertos de la industria, las finanzas, la academia y los medios de comunicación", precisaron fuentes del propio Club Bilderberg al medio.

Entre los temas que se debatirán este año se encuentran: el populismo en Europa; el desafío de la desigualdad; el futuro del mercado laboral; inteligencia artificial; EEUU a mitad de período; tratados de libre comercio; liderazgo mundial de EEUU; computación cuántica en Rusia, Arabia Saudí e Irán; y el mundo de la posverdad.

La Vanguardia enumera entre los invitados los directivos ejecutivos o cargos análogos de multinacionales como Google, Deutsche Bank, Vodafone, Schell, Antwerp, Chrysler, Airbus, CFO, Ryanair, Kone, Linkedin, Lazard.

Además, también contará con la participación de medios como The Washington Post, Bloomberg, The Economist, The Wall Street Journal, London Evening Standard, Turner International.

Representantes de instituciones y plataformas educativas como Harvard, Stanford, el MIT, Cambridge, Leiden University, London School of Economics, World Economic Forum, Carnegie Endowment for International Peace confirmaron asimismo su asistencia, así como el Bank of Israel, la Cruz Roja y la UNESCO.