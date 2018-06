El Gobierno catalán no renunciará a la unilateralidad en su hoja de ruta independentista

BARCELONA, ESPAÑA (Sputnik) — El Gobierno de Cataluña no renunciará a la unilateralidad como estrategia en la consecución de la independencia, aseguró la portavoz de la Presidencia, Elsa Artadi.

"No podemos abandonar nada, no tenemos derecho a hacerlo, [la unilateralidad] no es la prioridad, pero si renunciamos de entrada a la unilateralidad, ¿qué mensaje estaremos dando a Madrid y a nuestra ciudadanía?", declaró Artadi en una entrevista radiofónica en el programa El Matí de Catalunya Ràdio.

© REUTERS / Susana Vera Sánchez promete que su gobierno "escuchará a Cataluña"

Y agregó que los independentistas en el Ejecutivo catalán tampoco renunciarán al derecho a la autodeterminación.

"No podemos renunciar, a la gente no podemos decirle que ya no tiene derecho a la autodeterminación", afirmó.

Si el nuevo Gobierno de España no abre un canal de diálogo, continuó la portavoz, "se pueden seguir otros caminos".

Artadi señaló que todavía no hay fecha para el encuentro entre el presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pero sí que afirmó que cualquier encuentro será "sin precondiciones", aunque considerarían como un "gesto" que la Fiscalía retirase las querellas contra los dirigentes independentistas.