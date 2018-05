El exvicepresidente del Gobierno de España llama "nazi" al presidente de Cataluña

"Ahora tenemos un presidente de la Generalitat que habla exactamente igual que un nazi, pero no, decimos que es supremacista, no vaya a ser que se enfade: es nazi", manifestó Guerra en una entrevista radiofónica con la cadena SER al agregar que "si hace tres años nos dicen que el 'president' iba a ser un nazi no nos lo hubiéramos creído, pero ahora se toma con naturalidad".

El político socialista justificó sus declaraciones, recogidas este 29 de mayo por los medios locales, afirmando que "todo el mundo se esconde y nadie quiere decir lo que piensa".

La elección de Torra como presidente de Cataluña estuvo rodeada de polémica debido a la revelación de varios artículos del político independentista publicados en el pasado en los que se expresaba sus opiniones contra España y que también llevaron al líder de los socialistas del PSOE, Pedro Sánchez, a acusarlo de "supremacista".

"Señor Guerra, le envío a la sede del PSOE el libro que edité sobre un catalán, anarquista y maestro, que sufrió el horror de Mauthausen", contestó desde su cuenta en Twitter el propio presidente catalán.

Sr. Guerra, le envío a la sede del PSOE el libro que edité sobre un catalán, anarquista y maestro, que sufrió el horror de Mauthausen. Le pido que retire inmediatamente este insulto intolerable y deleznable y que jamás vuelva a utilizarlo ni contra mi ni contra ningú demócrata. https://t.co/kD17YqYXQv — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 28 мая 2018 г.

​Torra pidió al exvicepresidente español que retirase "inmediatamente este insulto intolerable y deleznable" y que "jamás vuelva a utilizarlo ni contra mí ni contra ningún demócrata".