Socialistas españoles aceptan convocar elecciones anticipadas si ganan moción de censura

"No vamos a tener ningún problema en llegar a un acuerdo con C's", afirmó el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en declaraciones a la cadena de radio COPE, y agregó que "convocar elecciones si (el líder socialista) Pedro Sánchez gana la moción de censura no será un problema, y si exigen que no pactemos con los independentistas tampoco va a ser un problema porque no se va a pactar".

Ábalos argumentó la decisión de su partido de presentar una moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy "porque esta semana la Audiencia ha hecho pública una sentencia en la que queda claro que ha habido una trama de financiación paralela del PP, con personas a las que se les ha impuesto penas importantes y hay afirmaciones en la sentencia que restan credibilidad al presidente del Gobierno".

El diputado calificó la sentencia de "demoledora" para el Partido Popular (PP) de Rajoy.

La moción, explicó el político socialista, "no es una toma de poder sin más, es una respuesta política a esa demoledora sentencia del Caso Gürtel, por la que el Gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad".

Según el secretario de organización del PSOE, "los desafíos a los que se va a tener que enfrentar España requieren de un Gobierno con suficiente autoridad moral".

El 25 de myo el PSOE registró en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy debido a los casos de corrupción que afectan a su partido.

La moción llega como consecuencia de la sentencia dictada el 24 de mayo por la Audiencia Nacional de España, que condenó al Partido Popular como partícipe a título lucrativo en la trama corrupta Gürtel, en la que resultaron condenados 29 de las 37 personas acusadas, acumulando penas por un total de 351 años de cárcel.

La sentencia concluye que la actividad de la citada trama produjo "beneficios cuantificables al Partido Popular", por lo que considera que la formación conservadora "debe ser condenada como partícipe a título lucrativo".

El candidato a la Presidencia del Gobierno de España en dicha moción será el líder socialista, Pedro Sánchez.