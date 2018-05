La Justicia española vuelve a denegar libertad provisional a líder independentista catalán

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra varios dirigentes independentistas, Pablo Llarena, considera en su auto que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva por parte del político catalán.

Como prueba de lo segundo, el juez menciona una carta de Forn en apoyo a los Comités de Defensa de la República (CDR) leída en un acto público celebrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

En opinión del magistrado, Forn revalidó con aquella carta su compromiso con la causa independentista y la hoja de ruta establecida por el Ejecutivo de Carles Puigdemont durante la pasada legislatura.

En la carta, según Llarena, se "incita a todos a resistir y a mantenerse firmes", y proclama que son "un país vivo que no se resigna, ni cede a la represión ni a la amenaza".

"Tenemos que continuar resistiendo, si vosotros persistís, nosotros resistimos", escribía Forn en la misiva en la que describía la situación política en Cataluña como "una carrera de fondo en la que lo más importante es mantenerse firme y sereno".

El exconsejero se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2017, investigado por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación de Cataluña, celebrado el pasado 1 de octubre de 2017.

Este 24 de abril también se conoció que el juez decidió no incluir en la causa al ex secretario general de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda, Josep Maria Jové, y al ex secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó.