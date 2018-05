Juncker llama al diálogo entre el Gobierno español y los independentistas catalanes

"Hemos pedido a los catalanes y al Gobierno español que retomen el diálogo", dijo Juncker en una comparecencia en el Parlamento de Flandes luego de ser preguntado por este tema por diputados de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA).

Personalmente, agregó, "querría que este diálogo existiese".

El presidente del Ejecutivo europeo rechazó en cambio la posibilidad de que la Unión Europea (UE) lleve a cabo una mediación en la crisis política.

"Para una mediación se necesita que haya un acuerdo entre las dos partes, y como no existe este acuerdo, y no quiero interferir en el debate sin haber sido invitado a hacerlo, no lo haré", explicó.

Cuando los diputados de N-VA –que portaban lazos amarillos, el símbolo escogido por los soberanistas catalanes para expresar solidaridad con los dirigentes independentistas que se encuentran actualmente en prisión– criticaron la doble vara de medir de la UE respecto al respeto a los derechos humanos, Juncker respondió que la Unión "tiene por costumbre respetar las decisiones de la Justicia" de los estados miembro.

Los parlamentarios nacionalistas flamencos inquirieron a Juncker también sobre el uso excesivo de fuerza por parte de la Policía española durante el referéndum unilateral de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017.

"No es cierto que no hayamos deplorado el uso de la violencia", se defendió el político luxemburgués.

Los medios locales señalan que se trata de la primera apelación de Juncker al diálogo desde los días posteriores al referéndum de autodeterminación.