Diputado alemán pide que Berlín y Bruselas medien en Cataluña

En una entrevista reproducida por los medios locales, Hunko lamenta que el Gobierno alemán considere el caso catalán "un asunto interno que es necesario resolver dentro de España en el marco constitucional" y afirma que tanto Berlín como las instituciones comunitarias "tendrían que implicarse e intentar algún tipo de mediación".

© REUTERS / Fabian Bimmer La Asamblea Nacional Catalana votará si apoya un candidato alternativo a Puigdemont

Los casos de Cataluña, País Vasco, Córcega o Escocia demuestran que en Europa hay procesos sociales en marcha que cuestionan "las fronteras o la identidad", y que cada uno de ellos "ha de ser un proceso público democrático" que "es necesario gestionar" en vez de "mirar hacia otro lado" como hace, en opinión del político alemán, la UE.

"Tienen miedo, y lo puedo entender, de abrir una caja de Pandora, pero no es una buena idea no hablar de ello y no abordar el problema, es una actitud equivocada", explica el diputado de La Izquierda.

Hunko asegura que no quiere "interferir", aunque sí que pide "algún tipo de debate": "¿Qué hay detrás del movimiento catalán? ¿Podría la Comisión de Venecia hacer alguna cosa para ver qué hacer con la Constitución Española? Es este tipo de actitud la que me gustaría", comenta.

Sin embargo, añade que cada vez hay reacciones más "autoritarias" en toda Europa.

"Estoy muy preocupado por la manera en que España, como Estado parte de Europa, está actuando", confiesa al explicar que considera la crisis en Cataluña como un asunto "político" que no se puede resolver con "instrumentos jurídicos" ni "enviando a la prisión a líderes como (Oriol) Junqueras o forzar el exilio de otros como (Carles) Puigdemont" para "reprimir al movimiento independentista".