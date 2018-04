Manuel Valls pide "una plataforma unitaria" para presentarse a la alcaldía de Barcelona

El político francés, de origen catalán, sopesa presentarse a las elecciones municipales de 2019 para optar a la alcaldía de Barcelona.

El exprimer ministro de Francia defendió que se forme una "plataforma abierta y unitaria" que una a varios partidos no independentistas.

"La idea de una candidatura, de un equipo, de un proyecto que sea una plataforma abierta, que no sea una plataforma de un solo partido, es lo que me interesa", aseguró Valls.

Hizo estas declaraciones en una entrevista en Catalunya Radio.

© REUTERS / Christian Hartmann Alcaldesa de Barcelona califica a Manuel Valls de candidato de segunda

"Mucha gente me ha hablado. No he salido de un partido para entrar en otro. Quiero una plataforma abierta. No soy pretencioso. Si puedo ayudar, me interesa, por mí y si se dan las condiciones", añadió.

El partido Ciudadanos, de orientación liberal, ofreció al ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, ser su candidato a la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones municipales.

Sin embargo, el mandatario no se cierra: "¿Por qué no? Es una cosa muy bonita. Es Europa", apuntó el ex primer ministro francés, que añade que no lo hace porque haya fracasado en Francia ya que allí mantiene "su actividad política".